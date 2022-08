Grande Fratello Vip 7: Alfonso Signorini vuole mantenere il massimo riserbo sui concorrenti

Grande Fratello Vip 7, ultime news e anticipazioni: il conduttore del famoso e popolare reality show di Canale 5 Alfonso Signorini vuole mantenere il massimo riserbo sui concorrenti. Il giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi ha annunciato ai suoi followers di Instagram: “Allora ragazzi, mi chiedete in tanti di avere nuovi indizi e tra poco ne partirà uno. E poi da qui a settembre ne seguiranno altri. Però voglio dire che ci sarà una novità. Quest’anno il cast, praticamente si preannuncia segreto fino all’inizio del programma per quanto sarà possibile. Perché poi io con i miei indizi vedo che ci prendete sempre, o quasi sempre, ora vi saluto”.

Durante una chiacchierata con Simona Ventura, Alfonso ha parlato dei possibili nuovi vipponi del Grande Fratello Vip 7. Sembra ormai scontata la partecipazione di Pamela Prati, nonostante i problemi con Mediaset.

“No il mio indizio sullo smalto non era riferito a lei! Mi dispiace deludervi, però voglio fare una precisazione. Se mi chiedi se Pamela sarà al Grande Fratello Vip 7 ti posso dire fuocherello. Però quello smalto non riguardava lei. Se vedrete anche Ginevra Lamborghini? Anche qui fuochino. Antonio Spinalbese? E che scatole! Vabbè facendo così ti ho già risposto dai. Però posso rivelarti che i veri colpi grossi non sono ancora arrivati, in questo cast ci saranno parecchie bombe vedrai”.

GF Vip 7: ultime news e indiscrezioni

Restano fuori dal cast dei concorrenti Patrizia De Blanck, Guendalina Tavassi e Jeda Filal. Non hanno superato i provini neanche Edoardo Tavassi, l’attore ucraino Artem Tkachuk e Paolo Cannavaro. Lo scoop è stato diffuso da TvBlog.it.

Salvo colpi di scena dell’ultima ora, varcheranno la porta rossa Giovanni Ciacci, che ha confessato a Chi di essere sieropositivo, Chadia Rodriguez, Antonino Spinalbese, Umberto Smaila, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi e Pamela Prati.

Elisa Esposito, la chiacchieratissima prof di corsivo, ha rivelato di essere stata contattata per partecipare al Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini. L’ha rivelato lei stessa in un video pubblicato sul suo canale social, TikTok: “Quando ti chiedono di partecipare ad una delle trasmissioni più famose d’Italia. E perché proprio il GF Vip?”. L’indiscrezione ha subito scatenato una raffica di polemiche e reazioni sul web.

Ginevra Lamborghini è nel cast dei concorrenti dopo la bocciatura dello scorso anno poiché aveva preteso come clausola quella di non nominare sua sorella Elettra Lamborghini.