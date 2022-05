Grande Fratello Vip 7, anticipazioni e news: né Sonia Bruganelli né Adriana Volpe, due nuove opinioniste in arrivo

Grande Fratello Vip 7, ultime anticipazioni e news. Dopo il secco no di Sonia Bruganelli, salta anche l’altra opinionista fissa: la showgirl e conduttrice tv Adriana Volpe. Due nuove opinioniste fisse in arrivo per la settima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto dal giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini.

Il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia ha rivelato: “A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello”.

Anche di recente Sonia aveva parlato del suo secco no al GF Vip 7 durante una lunga intervista rilasciata a Gente: “Al GF Vip mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al reality per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mia mulino di produttrice tv”.

E su Soleil Sorge aveva dichiarato: “Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli schemi“.

Con molta probabilità sarà proprio Soleil Sorge a prendere il posto di Sonia Bruganelli come opinionista fissa del Grande Fratello Vip 7 anche se Alfonso Signorini vorrebbe puntare su due opinionisti celebri e molto popolari.

Come andrà a finire? Lo scopriremo molto presto. Stay tuned!