Grande Fratello Vip 7 tornerà a settembre 2022 con alla conduzione, per la quarta volta consecutiva, il giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi Alfonso Signorini. Il Grande Fratello (Nip) non andrà in onda neanche quest’anno per dare spazio nuovamente all’edizione Vip. La conferma l’ha data ufficialmente lo stesso Signorini durante la finalissima del GF Vip 6, che è stata vinta da Jessica Selassié.

Il conduttore e autore tv ha dichiarato ai telespettatori durante gli ultimi minuti della finalissima del GF Vip 6: “Io vi saluto in mezzo a questo trionfo. Vi amo e vi voglio bene, grazie, siete stati tantissimi! Noi ci vediamo a settembre, di nuovo qui, con Grande Fratello Vip“.

Una risposta arrivata ore dopo dalla frecciatina ricevuta da Ilary Blasi, che ironicamente gli aveva consigliato di “sparire” e di “trovarsi un hobby” o “comprarsi un cane” perché “la gente non ne può più”.

La principessina ha trionfato dopo 183 giorni di permanenza e ben 49 prime serate. Jessica Selassié ha vinto il premio di 100mila euro, di cui 50mila da donare in beneficenza. Il chiacchierato e popolare reality show di Canale 5 ha totalizzato 3.659.000 telespettatori pari al 26,07% di share. Poco dopo il trionfo al GF Vip 6, Jessica ha dichiarato al TG5: “Cosa vorrei fare adesso? Tornare a casa e mangiare sushi. Da domani non lo so, penso che sia comunque tutta una giostra, in salita. Non so cosa mi aspetterà, spero cose belle”.

Poi, una dichiarazione che non è stata trasmessa, ma che il popolo dei social ha prontamente intercettato: “Se mi sono innamorata (di Barù, ndr)? Innamorata non proprio, però diciamo che mi sono infatuata”.

Durante le conduzioni di Signorini, hanno vinto le tre edizioni del GF Vip rispettivamente l’ex Madre Natura Paola Di Benedetto, il personaggio tv Tommaso Zorzi e la già citata principessina Jessica Selassié.