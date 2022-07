Grande Fratello Vip 7, ultime news e gossip: nel cast Rita Dalla Chiesa, Leonardo Tumiotto e Charlie Gnocchi

Grande Fratello Vip 7, ultime news e anticipazioni. Dopo Chadia Rodriguez, Max Felicitas, Carolina Marconi, Antonino Spinalbese, Gigliola Cinquetti, Fiordaliso, Asia Gianese e Antonella Ferrari, sono emersi i nomi di altri tre concorrenti. Il giornalista Giuseppe Candela ha svelato i nomi su Dagospia: Rita Dalla Chiesa, Leonardo Tumiotto e Charlie Gnocchi.

Rita Dalla Chiesa – Foto: Facebook

Giuseppe Candela ha scritto: “Debutterà forse già lunedì 12 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini continua a lavorare al cast puntando con forza su un nome, quello di Rita Dalla Chiesa. Il nome a sorpresa, la carta coperta. È in corso una trattativa tra le parti, accompagnata ancora dai dubbi della conduttrice ma si lavora per chiudere con alcune concessioni contrattuali. Chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? Tra i concorrenti ci sarà lo speaker di RTL e inviato di Striscia la notizia Charlie Gnocchi, fratello di Gene”.

Leonardo Tumiotto – Foto: Facebook

Ha poi aggiunto: “Sarebbe in corso una trattativa, anche in questo caso non ancora conclusa, con l’ex nuotatore Leonardo Tumiotto. Sulla carta sono previste ben cinquanta puntate del reality in prime time, un record nella storia della trasmissione. Dagospia aveva anticipato il nome del pornoattore Max Felicitas, concorrente confermato ma con alcuni problemi da risolvere sul fronte cachet”.

Antonella Ferrari – Foto: Facebook

Qualche giorno fa vi abbiamo svelato che la famosa attrice Antonella Ferrari ha sostenuto il provino per il GF Vip: “Noi di IGOSSIP.it vi possiamo svelare in anteprima ed esclusiva che la bravissima e stimatissima attrice Antonella Ferrari ha sostenuto i provini come concorrente del GF Vip 7. Per l’attrice di numerose serie tv e fiction di successo, tra cui CentoVetrine e Carabinieri, ci sono buone possibilità di vederla nella Casa più spiata e famosa d’Italia”.

Una donna forte, intelligente, colta e molto dinamica che sicuramente porterebbe contenuti forti, solidali, inclusivi, importanti e di spessore al gruppo di concorrenti e al pubblico del GF Vip 7.