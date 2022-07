Graziano Pellè e Viky Varga si sono sposati: matrimonio in Puglia. L’attaccante salentino e la modella di origini ungheresi, dopo quasi dieci anni di fidanzamento, hanno detto il fatidico sì, con rito civile, in una location di classe a Ostuni: una masseria della ‘città bianca’.

Graziano Pellè e Viky Varga si sono sposati – Foto: Instagram

Il 2 luglio il calciatore Graziano Pellè e l’influencer si sono giurati amore eterno a Ostuni davanti a tantissimi ospiti, tra cui l’allenatore “Rambo” Koeman e il calciatore Dusan Tadic, immersi in un mare di fiori bianchi. Il party è andato avanti fino a tarda notte, tra balli sfrenati e calici alzati.

Per il matrimonio, Viky Varga ha scelto di indossare tre diversi abiti bianchi. La sposa ha indossato un abito semplice ma elegantissimo dalla profonda scollatura. Pizzi luccicanti e spacco provocante hanno caratterizzato l’outfit per la cena, mentre per il taglio della torta ha scelto un minidress con un grande fiocco-strascico, abbinato a guanti fino al gomito. Sia il primo che il secondo firmati da Atelier Emé. Al termine della cerimonia, invece, dopo il taglio della torta la modella ha indossato un minidress. Anche Graziano Pellè ha cambiato abito, passando da un frac con panciotto e camicia bianca ad uno smoking classico total black con papillon.

I festeggiamenti sono iniziati la sera precedente alle nozze con una cena di benvenuto per tutti gli ospiti. Sabato pomeriggio Viky e Graziano si sono scambiati, emozionatissimi, le promesse e al termine del rito è scattato un bacio decisamente passionale. Il ricevimento si è svolto sotto a un tendone addobbato per l’occasione con fiori a profusione e candele e gli sposi si sono esibiti sulla pista da ballo in un lento romanticissimo. Il taglio della torta è avvenuto sotto al cielo stellato.

L’ex centravanti della nazionale e la modella si erano conosciuti in Olanda, quando Pellè giocava nel Feyenoord.