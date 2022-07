Guenda Goria è stata dimessa dall’ospedale per la gioia del compagno Mirko Gancitano, della sua famiglia e dei suoi numerosi fan. Dopo il ricovero d’urgenza in ospedale a causa di una gravidanza extrauterina, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è finalmente tornata a casa e ha voluto condividere sui social un post strappalacrime in cui conferma di aver firmato la lettera di dimissione.

Accanto a lei il fidanzato Mirko Gancitano, futuro marito, che non l’ha lasciata sola nemmeno un momento in questo periodo così duro. La 33enne ex gieffina vip Guenda Goria ha raccontato di aver subito un altro male perché, secondo i medici, le si era rotta una tuba.

«Il sentimento che pervade il mio cuore è quello di un’immensa gratitudine.

Posso alzarmi ogni mattina con accanto il mio amore e affrontare quello che la vita mi dona con generosità», ha voluto raccontare Guenda ai suoi ammiratori.

Poi ha voluto condividere la frustrazione dell’ultimo periodo: «Ultimamente sono stata fatta fuori da tanti progetti professionali e mi rammaricavo perché pensavo di meritarli. Molte cose non sono andate come dovevano e mi sono sentita sfortunata. Come se la vita si stesse accanendo contro di me. Ma non è così. Oggi ho aperto gli occhi e ho sorriso come non facevo da tantissimo tempo. Mi sento piena di gioia e di voglia di risolvere tutto. Spesso vivo con una nota di sottofondo che suona scontentezza e senso di inadeguatezza. Spesso mi indurisco per paura di soffrire e, dopo un po’, non percepisco più l’amore che mi viene donato».

Ha poi concluso: «Oggi sento la vita più che mai e ringrazio per essere ancora in questo mondo che ha angoli incantevoli. Sono felice di esserci. Anche semplicemente di poter prendere un caffè al mattino e guardare fuori dalla finestra e il sole che illumina il mondo. Grazie a chi mi ha donato la vita e grazie a chi me l’ha salvata, ancora una volta».

