Guenda Goria scrive una lettera a sua madre Maria Teresa Ruta: “Perché eviti il mio fidanzato?”

Guenda Goria ha scritto una curiosa e a tratti incredibile lettera a sua madre Maria Teresa Ruta perché evita il suo fidanzato, Mirko Gancitano. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 tornano nuovamente al centro del gossip. La 32enne attrice romana è davvero adirata contro sua madre Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria e Maria Teresa Ruta – Foto: Instagram

Guenda Goria ha esordito così nella lettera aperta pubblicata su DiPiù: “So che sei un po’ all’antica e desideri aspettare che questa storia sia stabile perché troppe volte mi hai vista soffrire ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta. Non ce la faccio più: prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse tu pensi solo a te stessa”.

Come reagirà la conduttrice tv Maria Teresa Ruta? Risponderà alla figlia con un’altra lettera pubblica a favor di settimanali?

Resta il fatto che negli ultimi tempi Maria Teresa Ruta è stata criticata duramente anche dal vincitore del GF Vip 5, Tommaso Zorzi. Il famoso influencer e opinionista fisso dell’Isola dei famosi 2021 ha cancellato Maria Teresa dal suo profilo Instagram perché è falsissima.

“Non sono affatto sorpresa – aveva detto Maria Teresa a SuperGuidaTv -. Dentro la casa Tommaso mi aveva detto che spesso gli arrivavano delle notifiche ad orari inconsueti. Durante la giornata mi dedico ad altre cose e di sera mi metto sui social. Tommaso mi prendeva in giro per questo. C’è da dire che io e Tommaso rappresentiamo due mondi completamente diversi. Lui può fare quello che vuole. Io per ora non l’ho rimosso dai miei contatti ma anche a me non interessa molto seguirlo. Anzi, anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone”.

Per poi proseguire: “Io rimango ferma sulle mie posizioni. Lui si è allontanato per cose che gli sono state riferite ma non per qualcosa che è successo nella casa. Quello che penso di lui gliel’ho detto in faccia in questi cinque mesi”.

L’ex gieffina vip aveva poi concluso così l’argomento: “Durante l’ultimo periodo di permanenza nella casa gli avevo detto che era diventato troppo cinico. Ho giustificato il suo comportamento perché la stanchezza aveva preso il sopravvento. Non conosco i motivi ad oggi che l’hanno portato ad allontanarsi”.