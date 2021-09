Guendalina Tavassi aggredita, la figlia sbotta: “Vergognati a ridurre mia madre così”

Guendalina Tavassi è stata aggredita, ma non ha voluto aggiungere altri dettagli: “Non posso parlare al momento, sono ancora sconvolta, sto andando dalla polizia a fare la denuncia e devo parlare con il mio avvocato. Ho vissuto momenti migliori, ma davvero non posso parlare fin quando non avrò concluso con denunce, querele, non posso dire dove è successo, chi è stato, ma vi ringrazio per avermi chiamata. Mi dispiace ma non posso dire nulla“. La figlia è sbottata sui social. Ma che cosa è successo all’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi Guendalina Tavassi? Chi l’ha aggredita?

La figlia di Guendalina Tavassi e Remo Nicolini, Gaia, ha dichiarato sui social: “A ridurre mia madre così, che schifo, vergogna, sono senza parole“.

Guendalina è reduce dalla fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte. Dalla loro storia d’amore sono nati altri due figli. La loro liaison è giunta al capolinea tra le polemiche. Oggi Guendalina Tavassi si è fidanzata con l’imprenditore Federico Perna, che secondo alcuni rumor che circolano in Rete pare che fosse un ex amico proprio di Umberto D’Aponte.

In merito alla rottura con l’ex marito, l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi aveva dichiarato: “Sono successi episodi che ho perdonato. Ma arrivi ad un punto che perdi fiducia. Stima e tante altre cose. Come padre è perfetto. Come amico è straordinario. Come complice altrettanto ma per il resto. Per quanto mi riguarda . Non ci troviamo, è rimasto a casa quindi è ovvio che lo vedrete. Ci parliamo. Salutiamo . Mangiamo assieme e gestiamo i nostri figli in serenità. Come e giusto che sia per loro, detto questo se dovete rompermi tutto il tempo con tornaci. Facci pace o “non sei simpatica senza di lui potete anche non seguirmi”.

E poi ancora: “Vi ricordo che mi avete conosciuta da sola! E mi avete amato ed odiato per quella che sono. Tutte le persone che sono subentrate dopo ve le ho fatte conoscere io e fidatevi che chi mi vuole bene veramente non si mette a parlare di questo qui suo social per prendere followers e diventare famoso, sono cose mie private”.

Stay tuned per saperne di più!