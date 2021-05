Guerra tra paparazzi: Maurizio Sorge e Paolone, botta e risposta al vetriolo sui social

Guerra tra paparazzi! Ebbene sì ragazzi e ragazze. Oggi dedichiamo questo articolo a due dei paparazzi più amati e popolari dello show business nazionale. Tutto parte da alcune segnalazioni che ci sono giunte in redazione su una presunta diatriba, anche piuttosto dura e accesa, tra il celebre paparazzo Maurizio Sorge e il suo collega Paolone. Noi di iGossip.it amiamo i paparazzi, perché senza di loro non esisterebbe il gossip e sappiamo benissimo, com’è stato già documentato da diversi studi condotti nel 2015 dai ricercatori di psicologia evolutiva dell’Università di Oxford guidati dal professor Robin Dunbar, che “il gossip allunga la vita e ci rende umani”.

Apprezziamo e stimiamo molto il lavoro svolto da tantissimi anni ormai dal noto fotoreporter Maurizio Sorge, che è autore anche del libro intitolato “Ma tu perchè si VIP?” edito da Santelli editore sulla sua vita di paparazzo e sugli alterchi avuti con qualche personaggio famoso, e dal simpaticissimo e bravissimo paparazzo dei vip Paolone.

Di recente i rapporti tra i due paparazzi si sarebbero incrinati, lanciandosi frecciatine non troppo velate durante diverse dirette Instagram. Negli ultimi tempi Maurizio Sorge e Paolone hanno espresso opinioni diametralmente opposte in merito alla vicenda più chiacchierata e discussa degli ultimi mesi, la presunta e mediatica storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta.

Ora pare che non siano soltanto pettegolezzi infondati, poiché sembra proprio che ci sia una guerra social tra i due paparazzi. Pare che ieri Sorge abbia definito Paolone come “paparazzo da salotto” durante una diretta Instagram.

Oggi il paparazzo Paolone ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ha risposto alla provocazione di Sorge: “Non pubblico mai i miei servizi sui social per questione di etica. Però ieri in una diretta di un collega, sono stato definito paparazzo da salotto e che non vede miei servizi! Eccolo! Te ne spoilero uno! Oltre che altre pubblicazioni di questa settimana su altri tre settimanali… medita medita… paparazzo big!”.

Ci sarà la controreplica di Maurizio Sorge? Stay tuned per saperne di più!