Haiducii e Carolina Marquez in concerto a Corsano: “Amiamo follemente l’Italia, la musica dance continuerà a far ballare e divertire”

Haiducii e Carolina Marquez si sono esibite in concerto a Marina di Corsano sabato scorso, 16 luglio, in Puglia. Grande cornice di pubblico, tante hit musicali famose, allegria e divertimento in Salento. L’artista di Dragostea Din Tei e Nara nara na na e la cantante di Ritmo e Sexo hanno illuminato l’inauguration party dell’Oasi Byblos.

Carolina Marquez e Haiducii all’Oasi Byblos – Foto: Donato Miccoli

Haiducii in tour: la terza tappa all’Oasi Byblos

Haiducii a Marina di Corsano – Foto: Donato Miccoli

Per la popolare e stimata cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii,si è trattata della terza tappa del suo tour 2022 estivo.

HAIDUCII SI RACCONTA A IGOSSIP.IT: INTERVISTA ESCLUSIVA ALLA CANTANTE

La prima data zero dei suoi concerti live si è tenuta a Carbonia in Sardegna l’11 giugno scorso nel corso di un importante evento pubblico, a cui ha preso parte anche Valeria Marini, che è stato presentato dall’artista e musicista Giuliano Marongiu.

Haiducii a Marina di Corsano – Foto: Donato Miccoli

Sabato 25 giugno si è esibita per la prima tappa ufficiale del suo nuovo tour presso la discoteca Il Trappeto a Monopoli, in Puglia, dove ha dato il via ai festeggiamenti per i 18 anni della sua hit internazionale evergreen Dragostea Din Tei. La seconda data ufficiale si è tenuta sabato 2 luglio al Malè di Santa Cesarea Terme. Oltre 3mila fan hanno accolto con grande gioia, festa ed entusiasmo Haiducii, intonando le parole della sua hit internazionale Dragostea Din Tei ben prima che salisse sul palco.

Haiducii a Marina di Corsano – Foto: Donato Miccoli

Il 30 luglio sarà in concerto a Rogno, in provincia di Bergamo, e il 31 luglio in piazza a San Nicolò, in Sicilia. Il 14 agosto tornerà in Puglia poiché sarà in piazza a Stornarella, comune di 5mila abitanti della provincia di Foggia che sorge nella piana del Tavoliere, per la Notte Bianca. Il 17 agosto sarà in piazza a Grottole, in Basilicata, il 26 in piazza del Faro a Punta Secca in Sicilia e il 27 in piazza a Scicli.

HAIDUCII FESTEGGIA I 18 ANNI DI DRAGOSTEA DIN TEI CON UN NUOVO LOGO

Haiducii a Marina di Corsano – Foto: Donato Miccoli

Come si legge sull’agenzia nazionale di stampa parlamentare, Agenparl.eu, Haiducii ha dichiarato ai giornalisti: «Avete mai visto dal mare il punto dove lo Ionio incontra l’Adriatico? Il movimento delle onde sembra un abbraccio tra due sposi felici che hanno deciso di vivere a Santa Maria di Leuca. Immaginatevi la nostra serata sotto le stelle, illuminati dalla luna maestosa, è stata veramente speciale – ha sottolineato Paula Monica Mitrache -. Lavorare in armonia con tutto lo staff del Malè in tour in un contesto fiabesco all’Oasi Byblos è stato meraviglioso. Un pubblico felice di fare festa, l’organizzazione fantastica e non per ultimo noi, protagoniste della fiaba. Una colombiana e una romena, due artiste che hanno deciso dagli anni più belli, i 90s, di amare follemente l’Italia. Il Bel Paese in cambio ci ha dato la corona (metaforicamente parlando) di artiste internazionali e di essere amate dagli italiani. Questo si è visto sabato notte e il giorno seguente in giro per la bellissima Leuca. Ringrazio sempre mio marito, Miky Falcicchio, che giorno dopo giorno, diventa la parte più bella di me, di noi. Grazie Salento – ha concluso la cantante di Respira e More ‘N’ More (I Love You) -, ancora una volta».

HAIDUCII E MIKY FALCICCHIO: AMORE PURO E FOLGORANTE

Carolina Marquez all’Oasi Byblos – Foto: Donato Miccoli

«L’inaugurazione dell’Oasi Byblos è stata indimenticabile – ha affermato Carolina Marquez all’Agenparl.eu -. È stato davvero emozionante cantare sotto il cielo stellato e una luminosissima super luna, con i fuochi d’artificio che nel clou della serata hanno contribuito alla magia».

Carolina Marquez all’Oasi Byblos – Foto: Donato Miccoli

«Condividere questo momento con Haiducii e il fantastico pubblico del Salento mi ha fatto rivivere l’energia degli anni Novanta – ha concluso l’artista -. La musica dance continuerà a far ballare e divertire anche le future generazioni. L’Oasi Byblos è una realtà che vibra ed emoziona per la sua suggestiva cornice fronte mare, davvero unica».