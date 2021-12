Haiducii e Miky Falcicchio si sono sposati: “La nostra storia è stata un uragano di emozioni”

Haiducii e Miky Falcicchio si sono sposati in Puglia. La star musicale di Dragostea din tei, Maria Maria e Respira e l’event manager hanno detto “sì” alla presenza dei testimoni e di un ristretto numero di amici e parenti. Dopo tre mesi d’amore, Haiducii e Miky Falcicchio si sono uniti in matrimonio mediante rito civile a Giovinazzo. La cerimonia nuziale è stata officiata dal sindaco della città pugliese. Grande emozione e commozione per i neo sposi vip. Sia per la celebre cantante Haiducii che per il modello e vincitore di Mister Italia 2010 si è trattato del primo matrimonio.

Haiducii e Miky Falcicchio sposi al ristorante Allamuraja a Giovinazzo – Foto: Checco De Tullio

La sposa Haiducii ha scelto come testimone la docente Laura Lupo. Lo sposo Miky Falcicchio ha voluto al suo fianco come testimone di nozze il giornalista e ufficio stampa Domenico Giampetruzzi.

HAIDUCII SI RACCONTA A IGOSSIP.IT: INTERVISTA ESCLUSIVA ALLA CANTANTE

Haiducii e Miky Falcicchio con il sindaco e i testimoni di nozze Domenico Giampetruzzi e Laura Lupo – Foto: Checco De Tullio

Per il giorno più bello della sua vita la cantante rumena naturalizzata italiana si è affidata al fashion designer Pietro Paradiso che ha disegnato per lei un eccezionale e lussuoso abito bianco a sirena di velluto di seta e mantello di lana mohair e lurex.

HAIDUCII E MIKY FALCICCHIO: AMORE PURO E FOLGORANTE

Haiducii e Miky Falcicchio: i primi commenti da neo sposi

Haiducii e Miky Falcicchio dopo il matrimonio civile – Foto: Checco De Tullio

Haiducii e Miky Falcicchio hanno condiviso con i loro fan, parenti e amici presenti sui social le loro emozioni da neo sposi. “La nostra storia è stata un uragano di emozioni – ha scritto l’event manager e modello pugliese – che ha letteralmente travolto e coinvolto tutti. Sapevamo dal primo giorno che in pochi avrebbero compreso l’intensità di un amore di altri tempi, un sentimento arrivato da lontano, forse da una vita precedente, ma in fondo, come si calcola la profondità di una relazione, e chi decide quanto tempo sia necessario trascorrere insieme, prima di sposarsi !?! La verità è che l’ho amata da sempre, da prima che ci incontrassimo in quel famoso 14 Agosto, giorno in cui si riaccese una fiamma, alimentata oggi con il matrimonio civile e la promessa di proseguire insieme il nostro percorso fino all’altare, fino alla prossima vita”. Parole toccanti ed emozionanti per raccontare la loro favola d’amore d’altri tempi.

Boom di like, commenti e condivisioni per i bellissimi post social di Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, e Miky Falcicchio. Gli scatti del matrimonio civile sono stati realizzati dal fotografo Checco De Tullio.

Haiducii e Miky Falcicchio hanno festeggiato il loro matrimonio civile con amici e parenti presso il ristorante, pizzeria e lounge bar Allamuraja a Giovinazzo, una vera perla nazionale dato che pochi giorni fa ha ricevuto il premio come Eccellenza Italiana.





















Congratulazioni e felicitazioni ai neo sposi vip anche da parte di tutta la redazione di IGOSSIP.it. Auguri!