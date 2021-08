Haiducii guest star della vigilia di Ferragosto: live show alla Tenuta Giannini

Haiducii guest star della vigilia di Ferragosto. La celebre cantante rumena naturalizzata italiana si esibirà il 14 agosto alla Tenuta Giannini in Puglia. Dopo il travolgente show musicale della famosa e amata cantautrice olandese Nathalie Aarts del gruppo musicale The Soundlovers durante la notte di San Lorenzo alla tenuta dei proprietari Rocco Giannini e Lucia Campanelli, fra pochissimi giorni sarà il turno di un’altra grande star della dance music internazionale, Paula Monica Mitrache. Un’estate 90 a tutta dance in provincia di Bari. Cena spettacolo, musica dance live e bagno in piscina. Gli eventi musicali sono organizzati e ideati dall’event manager e direttore artistico Miky Falcicchio.

Haiducii – Foto: Facebook

I suoi fan sono già pronti e scatenati. Haiducii ha dichiarato sui social: “Felice di esserci. Sento già una grande accoglienza, grandi professionisti con il desiderio di ricominciare. Non vedo l’ora di vederci”.

La sua travolgente e virale hit internazionale Dragostea Din Tei ha scalato la vetta delle classifiche musicali di tutto il pianeta nel 2004, vendendo oltre 10 milioni di dischi, e ancora oggi imperversa nei locali e discoteche.

Pertanto Paula Monica Mitrache salirà sul palco della Tenuta Giannini il 14 agosto a partire dalle 21:30 per far rivivere grandi ricordi ed emozioni al pubblico presente grazie ai suoi brani evergreen: da Dragostea Din Tei a I Need a Boyfriend fino a More’n’More (I Love You).

Il gruppo musicale pugliese degli Havana Group, composto da Enzo Farinola e Grimilde Minervini, aprirà e chiuderà il grande show musicale con una ricca selezione musicale dagli anni ’80 e ’90 ai giorni d’oggi.

Miky Falcicchio – Foto: Instagram

«Il post pandemia ha segnato una fine e un nuovo inizio per tutti – aveva dichiarato la scorsa settimana il direttore artistico ed event manager Miky Falcicchio -, soprattutto per noi professionisti di eventi e spettacolo. Per me è stato un ritorno al passato. Sì, perché la mia vita si è divisa per il 50% di turismo, gestione villaggi internazionali e risorse umane, per l’altro 50% moda, eventi e management. Oggi sono direttore e coordinatore di una meravigliosa struttura immersa nel verde di Puglia. Tenuta Giannini è infatti un complesso di strutture che si divide in 5 macroaree: piscine, ristorante, pizzeria, area sport e b&b. Nonostante le restrizioni anti-Covid, i moltissimi limiti e le attenzioni che ad oggi, tutti noi dobbiamo attenerci, agosto da noi sarà Estate90, perché si esibiranno in un live indimenticabile, Nathalie Aarts from SoundLovers il 10 agosto e Haiducii il 14 agosto, vigilia di Ferragosto. Non vi resta che seguirci sui nostri canali social – conclude – e trascorrere insieme a noi il Ferragosto».