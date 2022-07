Haiducii scatenata sul palco del Malè a Santa Cesarea Terme: oltre 3mila fan in delirio [FOTO e VIDEO]

Haiducii si è scatenata sabato scorso, 2 luglio, sul palco del Malè a Santa Cesarea Terme. Oltre 3mila fan hanno accolto con grande gioia, festa ed entusiasmo la famosa e popolare cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, intonando le parole della sua hit internazionale Dragostea Din Tei ben prima che salisse sul palco. Una magia davvero unica e indescrivibile che ha emozionato anche la stessa artista.

Haiducii alla discoteca Malè a Santa Cesarea Terme in Puglia – Foto: Donato Miccoli

Haiducii in tour: la seconda tappa al Malè

Haiducii con i fan al Malè – Foto: Donato Piccoli

«Non c’è due senza tre – dichiara l’artista -, così recita un proverbio italiano e io sarei felicissima di tornare per la terza e quarta volta al Malè. Cantare a squarciagola insieme a chi ama la musica mi riempie il cuore d’amore. Al Malè si respira un’aria di rispetto verso l’artista, la musica e l’arte. L’artefice è Sandro Toffi, un pezzo di storia per la sua esperienza e cultura musicale. Del Salento sono innamorata perdutamente – prosegue la cantante – per la bellezza della madre terra e per la storia, l’architettura e l’ospitalità fuori dal comune».

HAIDUCII SI RACCONTA A IGOSSIP.IT: INTERVISTA ESCLUSIVA ALLA CANTANTE

Haiducii al Malè – Foto: Donato Miccoli

Sempre sabato scorso si sono esibite al Malè oltre ad Haiducii anche altre due star della dance music: Nathalie Aarts dei The Soundlovers e Miranda.

Nathalie Aarts al Malè – Foto: Donato Miccoli

«Una serata piena di emozioni – fa notare Haiducii -, colleghe fantastiche e pubblico incantevole. Adoro scendere tra loro per guardarli negli occhi, memorizzare i loro sguardi felici ed emozionarmi, anche perché la nostra vita si riempie d’amore guardandoci negli occhi con sincerità. Non vi nascondo che questa volta cercavo lo sguardo della persona che amo e che era affianco a me, preso dalle riprese, mio marito Miky Falcicchio, tutto pugliese anche se sembra un norvegese».

HAIDUCII FESTEGGIA I 18 ANNI DI DRAGOSTEA DIN TEI CON UN NUOVO LOGO

Miranda al Malè – Foto: Donato Miccoli

«Lo so vi farò sorridere con questo finale di racconto – svela Haiducii – però è la pura verità… ci tengo a dirvelo. Il giorno dopo lo spettacolo chiediamo a Sandro Toffi un posto dove mangiare qualcosa. Lui ci racconta che a Castro c’è un posticino bello non molto lontano da Santa Cesarea Terme, località che mi è rimasta nel cuore per la sua bellezza incontaminata e non solo. Bene, decidiamo di andare a Castro. Da Google Maps risultava abbastanza vicina: circa 10 minuti. Peccato che non era così…».

Haiducii al Malè – Foto: Donato Piccoli

«Iniziamo il nostro cammino – prosegue la cantante -. Passano 5, 10, 20 e 30 minuti e noi eravamo ancora in cammino. Il paesaggio stupendo a dir poco e in lontananza il tramonto rispecchiava nell’acqua la grandezza della grotta di Zinzulusa (visitate il giorno dopo). Lo scenario sembrava irreale, ma la località Castro non si vedeva affatto. Soltanto dopo sette chilometri di curve, salite e discese finalmente intravediamo una città illuminata per la festa. Osserviamo l’indicazione Castro e sotto un manifesto della nostra serata. Inizio a ridere con le lacrime, prendo una boccata d’aria e ripartiamo. Per farvela breve – afferma Haiducii – ci siamo fermati in un ristorantino meraviglioso dove il proprietario a fine serata ci ha riaccompagnato in albergo con la sua macchina. Sinceramente non sapeva nulla di noi, ma ci è rimasto nel cuore… forse ci ha salvato il weekend. Adoro il Salento con la sua gente meravigliosa».

Malè – Foto: Donato Piccoli

HAIDUCII E MIKY FALCICCHIO: AMORE PURO E FOLGORANTE

Gli scatti della serata del 2 luglio sono stati realizzati dal fotografo ufficiale del Malè, Donato Miccoli.

Tour 2022 di Haiducii: le date

11 giugno 2022 – Carbonia – Sardegna (data zero)

25 giugno 2022 – Il Trappeto a Monopoli – Puglia

2 luglio 2022 – Malè a Santa Cesarea Terme – Puglia

31 luglio 2022 – Flamingo a Catania – Sicilia

14 agosto 2022 – Stornarella – Puglia

Le ultime tappe sparse per il Bel Paese sono in via di definizione in questi ultimissimi giorni.