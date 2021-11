Haiducii si racconta a IGOSSIP.it: intervista sulla storia con Miky Falcicchio, progetti e pandemia

Haiducii si racconta in esclusiva e per la prima volta ai microfoni del nostro sito IGOSSIP.it. La famosa e popolare cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, è pronta per il grande ritorno sulle scene musicali. In questa intervista si sofferma sulla sua storia d’amore con l’event manager e Mister Italia 2010, Miky Falcicchio, (agli inizi di dicembre 2021 si uniranno in matrimonio in Puglia), sulla pandemia e sui suoi differenti progetti lavorativi. La mamma vip di Antonio e star della hit mondiale Dragostea Din Tei affronta altre tematiche con grande sincerità, umiltà, eleganza e amore. Ora vi lasciamo con l’intervista integrale alla celebre cantante Haiducii. Buona lettura!

Benvenuta Haiducii su IGOSSIP.it, come sta?

Per me il sole splende anche quando non brilla all’alba e fa fatica ad illuminare le nostre anime. Ben ritrovati amici cari, felice di condividere con voi attimi della mia vita.

Come sta vivendo questo periodo di pandemia?

Ricordiamoci che dopo la tempesta arriva il sole, dopo la pioggia l’arcobaleno. Per una come me che ha vissuto l’ultimo periodo del regime di Ceausescu, la pandemia non fa altro che darmi forza per ritrovare la fantasia e le energie per reinventarsi. Per un anno intero mi sono immersa nelle mura di una mia casetta ubicata a Bari vecchia lavorando ininterrottamente alla ricostruzione… e così è nata Casa Haiducii, una Locazione turistica dove posso ricevere i turisti innamorati della Puglia, ma anche i miei fans. Sempre durante la pandemia ho collaborato con l’associazione Libere Energia di Olbia che si occupa delle persone in difficoltà, specialmente dei senzatetto. È stata l’esperienza ché mi ha fatto crescere immensamente, comprendendo ancora una volta la situazione difficile che stiamo vivendo, specialmente il mondo dell’arte e della cultura. Nonostante tutto abbiamo realizzato tanti progetti per la solidarietà, attraverso la musica. La pandemia è il piede dell’atleta in posizione per uno scatto di una lunga corsa verso il futuro.

A settembre 2021 l’amore è tornato a bussare alla sua porta. La sua relazione d’amore con Miky Falcicchio è stata annunciata sui social. Come sta vivendo questa nuova liaison?

Come dicevo prima, dopo la pioggia arriva l’arcobaleno. La nostra storia ha i colori della speranza, dell’amore puro, della consapevolezza di essere felice. Il nostro amore mi dà la forza di affrontare tanti impedimenti. Ci sono incontri in questa vita dove il tempo perde il controllo, gli specchi non raccontano la verità degli altri e l’amore trionfa come un’entità che arriva da dietro le nuvole e mandato dagli angeli per farci sognare. Ecco io vivo su una nuvola pugliese dove splende il sole del Sud.

Quanto è importante l’amore per lei?

Infinitamente tanto. Ho sempre dichiarato il mio amore per Dio, per mio figlio e adesso per Miky. Parlare d’amore emana un’energia estremamente bella e curativa per sé stessi e per gli altri.

Come hanno reagito i suoi parenti, amiche e fan?

Sono grata a tutti loro, anche perché sanno che sono una persona discreta in quanto ho sempre protetto la mia vita privata. Forse per questo abbiamo ricevuto tanto affetto e amore da parte di tutti, anche se qualcuno ci chiedeva se fosse tutto vero. Sinceramente mi rattristano le storie inventate sulla propria vita, quindi non sarei capace, preferisco gli amori VERI.

Che cosa le manca di più della sua madrepatria?

I mie genitori.

Che cosa le piace di più della Puglia?

Tutto. Per me la Puglia è famiglia, e famiglia sarà.

Che cosa vorrebbe dire ai suoi fans?

In questa vita siamo tutti di passaggio, come sento dire spesso in dialetto quando cammino per le strade di Bari vecchia. La differenza la fa chi riesce a lasciare una traccia da seguire. Grazie, in realtà volevo dire solo: Grazie a tutti.