Haiducii torna in Sicilia per il suo tour 2022: “Felice di tornare nella terra dell’arte e dell’amore per la storia”

Haiducii è pronta a tornare in Sicilia per tre tappe del suo tour 2022 estivo. Dopo le sue prime tappe in Sardegna e Puglia, la famosa e stimata artista di Dragostea Din Tei e Nara nara na na si esibirà domenica prossima, 31 luglio 2022, presso l’Anfiteatro comunale di San Nicolò per la gioia dei fan e degli appassionati della musica dance anni Novanta e Duemila.

Haiducii – Foto: Donato Miccoli

Haiducii in tour: tre tappe in Sicilia

L’evento a San Nicolò è patrocinato dal Comune di Aci Catena. Ad accompagnare la cantante di Respira e More ‘N’ More (I Love You), ospite internazionale a Sanremo 2004 e vincitrice di numerosi dischi d’oro, diamante e platino, sul palco del Festival Mania 90 ci saranno Emanuele Caponetto e Dj Jump, due volti noti dell’universo dance.

Per la popolare e amata cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, si tratta della quarta tappa del suo tour 2022 estivo.

«L’isolano ha una marcia in più – afferma l’artista di Dragostea Din Tei ad Agenparl.eu-, sia come spettatore che come artista. Ho imparato tanto da quando ero ospite nelle trasmissioni di Salvo La Rosa: l’unità è la prima caratteristica che mi è rimasta nel cuore. Il calore ricevuto dal pubblico siciliano è unico – continua la cantante -, caldo come l’Africa pura e come quella di un italiano vero e appassionato. Sono davvero felice di tornare nella terra dell’arte e dell’amore verso la storia. Sicilia arrivo».

Haiducii tornerà di nuovo in Sicilia il 26 e 27 agosto, rispettivamente a Punta Secca e a Cava d’Aliga. Le ultime tappe sparse per il Bel Paese sono in via di definizione in questi ultimissimi giorni.

Haiducii in tour – Foto: Donato Miccoli

11 giugno 2022 – Carbonia – Sardegna (data zero)

25 giugno 2022 – Il Trappeto a Monopoli – Puglia

2 luglio 2022 – Malè a Santa Cesarea Terme – Puglia

16 luglio 2022 – Oasi Byblos a Marina di Corsano – Puglia

31 luglio 2022 – Anfiteatro Parco Comunale a San Nicolò – Sicilia

14 agosto 2022 – Piazza a Stornarella – Puglia

17 agosto 2022 – Piazza a Grottole – Basilicata

26 agosto 2022 – Piazza del Faro a Punta Secca – Sicilia

27 agosto 2022 – Lungomare di Cava d’Aliga – Sicilia

2004 – Dragostea din tei

2004 – Nara nara na na (Mne s toboj choroso)

2005 – More ‘N’ More (I Love You)

2006 – Boom Boom

2008 – Paula Mitrache in Haiducii – Album

2020 – Respira