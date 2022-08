Hardcore Number One è il nuovo singolo di Warez con il featuring di Danti e Ame 2.0 per One Fingerz. Il brano ha preso forma da un testo a cappella rappato da Warez idealmente per una produzione musicale a 142 bpm. Danti ha avuto l’idea di musicare questo testo con una base che rievoca i ritmi e suoni dell’hardcore anni ’90, perché si sposava benissimo con il flow di Warez, e di aggiungere un ritornello e una nuova strofa. Nel titolo del brano, inoltre, Warez e Danti hanno deciso di aggiungere un omaggio al Number One di Brescia, discoteca che ha lanciato in Italia l’hardcore, lo stile più potente e aggressivo sentito nei dancefloor dove si suonava la techno.

Warez e Danti si sono conosciuti tramite Biggie Paul, producer e tecnico del suono con cui entrambi collaborano da anni. Questo brano è solo il primo passo ufficiale della direzione artistica che Danti sta dando alla musica di Warez senza precludersi, come in questo caso, la sperimentazione di nuove sonorità su cui rappare.

Il coinvolgimento di Ame 2.0 in questo caso è stato naturale perché si tratta di uno dei primi rapper in Italia ad aver cantato su ritmi techno. Queste sono le premesse da cui è nato “Hardcore Number One”, un brano spensierato che prima di tutto esalta le capacità tecniche di Warez.

“L’idea è nata da Warez, da una challenge che ha annunciato con un post su Instagram in cui ha messo una sua strofa a cappella con in sottofondo solo un metronomo, invitando i suoi follower a fare delle produzioni musicali per poi scegliere la migliore”, ricorda Danti. “Warez però mi ha escluso da questa challenge (ride) e quindi per ripicca ho fatto la più bella produzione musicale che potevo e, essendo il suo manager, ho pensato di aggiungere un ritornello e il featuring di Ame 2.0 (con cui già lavoro e che reputo molto forte) per pubblicarla. Insomma, l’idea parte da Warez in prima battuta ma la produzione musicale, il ritornello e il featuring sono aggiunte mie”.