Harry e Meghan protagonisti di un docu-reality targato Netflix

Non c’è ancora una data ufficiale, ma il reality show basato sulla vita di Harry e Meghan targato Netflix fa già parlare di sé. Scopriamone di più!

Harry e Meghan- foto instagram.com

Il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle saranno protagonisti di un reality show basato sulla loro vita targato Netflix.

Per la realizzazione dello show, quindi, i duchi di Sussex hanno aperto la loro villa a Montecito alle telecamere, mostrando come affrontano la loro vita da genitori, le gioie e le piccole sfide quotidiane.

D’altronde la quotidianità di Harry e Meghan ha suscitato parecchia curiosità da quando i duchi si sono allontanati dalle dinamiche della vita di Buckingham Palace.

Dopo il clamore suscitato dall’intervista con Oprah questo docu-reality targato Netflix potrebbe essere l’occasione per riscattarsi a livello mediatico. Eppure c’è chi parla già di flop.

A bocciare il progetto Netflix è un sondaggio condotto da Express.co.uk secondo cui 13.635 persone su 13.907 sostiene di non essere interessato a guardare lo show.

Tra chi è stanco dei docu-reality su personaggi famosi e chi nutre antipatia nei confronti dell’ex coppia reale, però, il risultato sembra non presagire nulla di buono né per loro né per Netflix.

A fare eco al risultato del sondaggio c’è stato anche l’intervento dell’attore Michael Rapaport durante il talk Wendy Williams Show che sottolineava come Harry e Meghan dichiarino di non voler essere sotto la lente di ingrandimento dei media, ma poi li sfruttano a proprio piacimento.

“Il principe Harry e Meghan Markle stanno facendo un reality show, secondo Page Six. Hanno fatto entrare le telecamere nella loro casa per un progetto succoso, gli addetti ai lavori affermano che potrebbe trattarsi della loro rottura con la famiglia reale”.

“[…] Ragazzi avete detto che non volevate attenzioni, non volevate essere sotto i riflettori ma state iniziando un reality show ”.

L’attore comico si riferisce chiaramente al motivo per il quale, stando alle dichiarazione di Harry, lui e sua moglie si sono allontanati per sfuggire alla pressione esercitata dai media inglese nei confronti di Meghan.

Per il resto non ci resta che attendere nuove informazioni riguardanti il nuovo progetto di Harry e Meghan targato Netflix.