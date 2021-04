Hocus Pocus 2: Anne Fletcher prende il posto di Adam Shankman alla regia

Le tre streghe di Hocus Pocus torneranno in un sequel a tema Halloween, ma sembra che non ci sarà Adam Shankman alla regia. Chi lo sostituirà? Le indiscrezioni parlano di Anne Fletcher.

Hocus Pocus- foto instagram.com

Qualche mese fa la notizia della lavorazione di un sequel del film fantasy del 1993 aveva destato la curiosità dei fan, ma qualcosa potrebbe cambiare a causa del cambio regia.

A quanto pare, infatti, dietro la macchina da presa di Hocus Pocus 2 ci sarà Anne Fletcher al posto di Adam Shankman.

Il motivo di questo cambio di regia, secondo The DisInsider , sarebbe dovuto all’impegno del filmmaker nella realizzazione di Disenchanted- Come d’incanto 2.

In realtà la scelta di Anne Fletcher sarebbe in linea con l’idea di regia di Adam Shankman, considerando che i due hanno collaborato in diverse occasioni.

Per quanto riguarda il primo ciak del sequel di Hocus Pocus, invece, sappiamo che dovrebbe essere battuto verso la fine dell’estate o al massimo all’inizio del prossimo autunno.

Per l’occasione Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy torneranno a vestire i panni delle sorelle Sanderson, le tre streghe che hanno reso iconico il film scritto da Mick Garris e Neil Cuthbert e diretto da Kenny Ortega.

Stando alle indiscrezioni, dovremmo poter vedere Hocus Pocus2 su Disney+ a ottobre 2022 intorno al periodo di Halloween.