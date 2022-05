I Am Emma è il nuovo EP di Emma Muscat

I Am Emma è il nuovo EP della cantante Emma Muscat, che ha rappresentato Malta all’Eurovision Song Contest 2022. L’EP della cantante maltese, che ha ottenuto popolarità nel nostro paese durante la diciottesima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, è già disponibile a partire dal 13 maggio scorso.

Il video ufficiale di I Am What I Am è già disponibile. Nell’EP, è disponibile anche Out Of Sight, canzone che Emma Muscat ha presentato nel corso dell’ultima edizione del Malta Eurovision Song Contest 2022, l’evento con il quale Malta seleziona il proprio rappresentante per l’ESC.

Per la cantante 23enne, si tratta del secondo EP dopo Moments, pubblicato nel 2018. Sempre nel 2018, è stato pubblicato anche Moments Christmas Edition, riedizione del primo EP e suo primo album ufficiale a tutti gli effetti.

Rispettivamente nel 2020 e nel 2021, Emma Muscat ha ottenuto un successo degno di nota con due tormentoni estivi, Sangria, che vede la partecipazione del rapper Astol, certificato Disco D’Oro, e Meglio di sera, seconda collaborazione con Astol, singolo che vede anche la presenza del cantante spagnolo Álvaro de Luna, anche questo certificato Disco D’Oro.

L’ex concorrente di Amici ha anche collaborato con Shade, Junior Cally e Twin Melody.

I Am Emma di Emma Muscat: la tracklist dell’EP