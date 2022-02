Ibrahimovic ha lanciato una collezione tutta nera con Dsquared2, casa di moda di tipo luxury-streetwear fondata nel 1995 dai gemelli canadesi Dean e Dan Caten. Per il 40enne calciatore svedese, attaccante del Milan e della nazionale svedese, si tratta della seconda capsule con gli stilisti di origine italiana Dean e Dan Caten. Considerato uno dei calciatori più forti e completi della sua generazione oltre ad essere uno dei marcatori più prolifici, Zlatan Ibrahimovic e Dean e Dan Caten hanno realizzato una capsule tutta nera, pensata per incarnare la personalità e lo stile del campione rossonero, la linea Black on black.

Lanciata per la stagione Autunno Inverno 2022, la capsule – presentata a Milano durante la fashion week – è la seconda collaborazione della collezione Icon e sarà in vendita ad agosto.

La proposta total black comprende capi adatti a tutti i momenti del giorno e della sera, abbigliamento sportivo, denim e accessori. Interventi tono su tono definiscono i capi: le iniziali ZI ricamate in corsivo, la scritta Dsquared2 e il soprannome dell’attaccante ‘Ibra’ sui jeans.

Per la sera, un mix di classico e contemporaneo: lo smoking nero è composto da un blazer, una camicia da sera nera, pantaloni con le pinces, papillon sottile e scarpe stringate in pelle. I look più speciali sono ricoperti da cristalli neri: jeans da abbinare a una felpa con cappuccio e shorts dalla vestibilità rilassata. I capi per tutti i giorni sono un cappotto doppiopetto in feltro di lana, pantaloni biker in lana e maglieria in lana merino, indossati con una camicia in popeline. I capispalla dall’estetica ibrida, tra cui un blazer con chiusura a zip e un lungo cappotto di lana, hanno le maniche da biker in pelle.

La scritta Ibra è stampata sul retro di un bomber, mentre T-shirt, jeans neri, una giacca in denim lavato e una camicia di jeans in stile western sono abbinati a stivaletti da escursionismo e cappellini da baseball.