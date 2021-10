Ignazio Moser dimagrito di 10 chili: “Ascoltate la vostra mente”

Ignazio Moser è dimagrito di 10 chili. L’ex ciclista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha attraversato un periodo molto delicato. Il fidanzato della showgirl e modella argentina Cecilia Rodriguez è tornato sui social dopo una breve assenza per via del suo malessere. Sui suoi profili social aveva avvertito i suoi followers: “Ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi. Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”.

Ignazio Moser dimagrito con Cecilia Rodriguez sui social – Foto: Instagram

Ora Ignazio Moser è tornato sui social e ha rassicurato tutti: “Il riposo mi ha fatto molto bene, anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere. Probabilmente è tutto dovuto a un insieme di fattori fisici e psicologici. Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso), quindi il mio consiglio è quello di ascoltarvi. Ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri, e quello che dovete fare per loro”.

Nella giornata di ieri Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati ospiti del Festival dello Sport di Trento, dove sono arrivati mano nella mano. Ed è proprio lui a condividere una foto di loro due insieme con la didascalia “Amoreterapia”. Sembra infatti che la showgirl argentina non lo lasci un attimo da solo. La sorella minore di Belen e Jeremias Rodriguez è innamorata pazza del figlio dell’ex campione di ciclismo Francesco Moser.

Nonostante l’eccessivo dimagrimento, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha comunque scherzato su questa ennesima “trasformazione” del suo corpo.

A presto con nuove news, gossip e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale.