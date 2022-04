Il cantante mascherato 2022 è giunto alla conclusione con la vittoria della volpe. Chi c’era sotto la maschera? Chi ha vinto la terza edizione del programma televisivo italiano che va in onda in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci e in replica su Rai Premium?

La terza edizione del programma, che è l’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer (a loro volta ispirati a Bongmyeon ga-wang, format sudcoreano della MBC), è stata vinta dal famoso attore Paolo Conticini.

«Un mese e mezzo di menzogne, un’esperienza bellissima. Ho avuto l’onore di cantare vicino a un mio idolo, che è Red Canzian», ha commentato il vincitore.

Dopo aver scoperto l’identità di Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti), Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena), Pinguino (Edoardo Vianello), Pastore Maremmano (Riccardo Fogli) e Pesce Rosso (Vladimir Luxuria), Drago (Simone Di Pasquale), Medusa (Bianca Guaccero), Gatta (Eleonora Giorgi), Pinguino 2 (Gabriele Cirilli), SoleLuna (Cristiano Malgioglio), Lumaca (Giancarlo Magalli e sua figlia Michela) e Camaleonte (Riccardo Rossi) a togliersi l’ultima maschera della puntata è stata la Volpe.

Una sorta di rivincita per lui, dopo che era arrivato secondo, nel 2020, in un altro programma tv condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Ieri sera sul podio, invece, è arrivata anche la maschera del pulcino, entrata in gioco solo nella ultime puntate. Al suo interno, c’erano Lino Banfi e sua figlia Rosanna mentre Riccardo Rossi camuffato da camaleonte è arrivato terzo.

Nel corso della lunga serata, su Rai 1, sono state svelate anche le maschere di lumaca, sotto il cui guscio si celavano Giancarlo Magalli e sua figlia Michela e di Soleluna, che vedeva al suo interno Cristiano Malgioglio, per la verità già ampiamente individuato dalla giuria nelle settimane precedenti.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sui programmi della tv italiana e sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale.