Il cantante mascherato verso la chiusura perché costa troppo ed è di scarso appeal per il target pubblicitario di riferimento? Il fragoroso gossip è stato lanciato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

Milly Carlucci a Il cantante mascherato – Foto: Facebook

Soltanto poche settimane fa si è conclusa la terza edizione del programma, che è l’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer (a loro volta ispirati a Bongmyeon ga-wang, format sudcoreano della MBC), che è stata vinta dal famoso attore Paolo Conticini. Dopo aver scoperto l’identità di Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti), Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena), Pinguino (Edoardo Vianello), Pastore Maremmano (Riccardo Fogli) e Pesce Rosso (Vladimir Luxuria), Drago (Simone Di Pasquale), Medusa (Bianca Guaccero), Gatta (Eleonora Giorgi), Pinguino 2 (Gabriele Cirilli), SoleLuna (Cristiano Malgioglio), Lumaca (Giancarlo Magalli e sua figlia Michela) e Camaleonte (Riccardo Rossi) a togliersi l’ultima maschera della puntata è stata la Volpe. Una sorta di rivincita per lui, dopo che era arrivato secondo, nel 2020, in un altro programma tv condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Ieri sera sul podio, invece, è arrivata anche la maschera del pulcino, entrata in gioco solo nella ultime puntate. Al suo interno, c’erano Lino Banfi e sua figlia Rosanna mentre Riccardo Rossi camuffato da camaleonte è arrivato terzo.

In questi ultimi giorni si è parlato molto della possibile chiusura del programma. “Si è recentemente conclusa la terza edizione de Il Cantante Mascherato con la vittoria di Paolo Conticini – ha scritto Dandolo su Oggi -. Forse non tutti sanno che lo show condotto da Milly Carlucci rischia di non essere riconfermato nella prossima stagione televisiva. La ragione? I vertici Rai lo considerano troppo costoso e di scarso appeal per il target pubblicitario di riferimento”.

La smentita della celebre conduttrice tv Milly Carlucci non si è fatta attendere ed è arrivata mediante i social network.

Sui suoi profili social ha condiviso una foto che la ritrae con alcuni protagonisti della terza edizione de Il cantante mascherato e ha scritto: “Con Pulcino e Lumaca. Cena pugliese e brindisi per il successo de #ilcantantemascherato. Ci vediamo il prossimo anno per la quarta edizione. Grazie a tutti per aver giocato con noi”.