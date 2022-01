Il fascino dei gioielli fatti a mano che arriva dal passato

Grazie alle star dell’hip-hop ed altri personaggi famosi, i gioielli da uomo sono in voga tanto quanto quelli da donna e per capire che questo fenomeno non è poi così strano, basta pensare che gli uomini di Neanderthal furono i primi a indossare e realizzare questi accessori.

Secondo il popolo egizio addirittura, fare scorta di oro e argento era il modo migliore per invocare gli dei e per allontanare gli spiriti maligni.

Ad oggi il fascino di questi articoli permane e conquista i cuori di qualsiasi persona, senza distinzione di genere o età.

Gioielli fatti a mano – Come e quando acquistarli

I gioielli artigianali, rientrano tra i regali più gettonati in occasione di anniversari, compleanni e altri eventi similari, motivo per il quale molti siti come https://ellius.com/it/gioielli/donna/ vengono continuamente presi d’assalto.

L’acquisto di questo tipo di prodotto infatti può avvenire anche in modalità online, purché su siti sicuri e gestiti da artigiani professionisti. In questo caso il miglior modo per comprare dei gioielli di qualità è prestare attenzione alle modalità di pagamento accettate dal sito, che devono essere sempre tracciabili.

È necessaria inoltre la garanzia sui prodotti in fase di trasporto, in modo che durante la spedizione, la merce risulti rimborsabile in caso di danneggiamento o smarrimento.

Altro indice di serietà da parte del sito è l’accettazione del reso dei prodotti nel caso in cui non siano in linea con le aspettative del cliente. Tale restituzione deve avvenire entro 14 giorni dalla ricezione della merce.

I siti professionali inoltre, si riconoscono per la loro chiarezza comunicativa, in quanto risultano facilmente consultabili e intuitivi. Spesso mettono a disposizione degli utenti anche un’apposita sezione di assistenza, a cui ricorrere in caso di problematiche.

È fondamentale inoltre l’utilizzo di materiali di prima scelta, non a caso sotto ogni articolo non deve mai mancare una descrizione accurata dalla quale evincere la grandezza dell’oggetto e la sua composizione (pietre, metallo prezioso, ecc.).

Consigli pratici per indossare gioielli fatti a mano

Per enfatizzare la bellezza dei gioielli fatti a mano potrebbe essere utile ricevere qualche consiglio di moda, da sfoggiare nella vita di tutti i giorni o in caso di eventi particolari. Prima di tutto è necessario provvedere regolarmente alla pulizia di anelli, collane e bracciali, ovvero gli accessori che rimangono più a contatto con la pelle.

Questi gioielli possono essere mantenuti brillanti e belli semplicemente utilizzando del sapone per piatti. Per la conservazione inoltre è altamente consigliato non riporli insieme ad oggetti di altri materiali, che potrebbero ossidare l’argento e privarlo della sua brillantezza.

Un consiglio che riguarda il campo moda invece, è quello di non mischiare mai metalli di colore diverso, pertanto l’oro andrà abbinato sempre con l’oro e l’argento con l’argento. Importante è anche la scelta delle forme, specialmente nel caso degli orecchini che vengono adagiati intorno al viso.

I volti tondi infatti devono prediligere design squadrati, dalle forme tendenzialmente geometriche, così da creare un contrasto ben bilanciato con le linee del volto.

Caso contrario invece per le facce più spigolose, che devono puntare a forme ricche di curve, più sinuose e morbide.