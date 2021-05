Il figlio di Marina Ripa di Meana protesta contro l’asta dei gioielli: Barbara d’Urso si infuria per un manifesto

Il figlio di Marina Ripa di Meana si è incatenato contro l’asta dei gioielli voluta da Lucrezia Lante della Rovere. Andrea ha infatti accusato Lucrezia Lante della Rovere: “Svende a poche centinaia di euro oggetti a cui lei era legata, così vuole togliere di mezzo il ricordo di nostra madre”. Il catalogo di Pandolfini recita chiaro: “In tutto sono 43 i lotti appartenuti a una delle protagoniste della vita mondana, dagli anni della Dolce Vita romana a quelli social di questi anni 2000 personaggio tv, scrittrice, trasgressiva e provocatrice, vero nome Maria Elide Punturieri, amica di Alberto Moravia e degli artisti Mario Schifano e Tano Festa”.

Tra i gioielli che andranno in vendita, dopo un’esposizione a Roma e Milano, ci sono pezzi secondo lo stesso catalogo “stravaganti e fuori misura”, si segnala una spilla grande a colonna in oro, onice e diamanti (base d’asta tra i 2mila e i 3mila euro) e bracciali di varia forma e fattura, tutti con basi d’asta piuttosto contenuti.

Il figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana è su tutte le furie: “Assurdo, sono fuori di me. Sono i gioielli a cui Marina teneva più di tutto. Mai e poi mai li avrebbe dati all’asta, erano gioielli di famiglia, voleva rimanessero alla famiglia. C’è in particolare un anello che mai avrebbe venduto. Era una donna sopra le righe, ma molto tradizionale nella sfera familiare e che fa la figlia? Mette all’asta per poche centinaia di euro gioielli costati milioni?”.

Ieri Andrea è intervenuto in collegamento a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso per spiegare le ragioni della sua protesta. L’uomo, in disaccordo con Lucrezia, si è incatenato di fronte al luogo della mostra con cartelli contro la vendita dei gioielli. Ma un manifesto in particolare ha fatto infuriare Barbara D’Urso. L’ha letto Andrea: “Lucrezia sei sempre la solita, la vuoi far piangere anche da morta”.

La conduttrice è andata su tutte le furie: “Questo non mi piace, sembra che Lucrezia abbia fatto piangere la mamma. Questo no”. La giornalista Candida Morvillo, ospite in studio, ha asserito: “Marina ha lasciato quei gioielli a Lucrezia senza specificare nulla. Quindi Lucrezia è libera di venderli se vuole”.