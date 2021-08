Il make up estivo: i consigli per farlo resistere a caldo e afa

Truccare il viso in estate è una pratica alla quale nessuna donna intende rinunciare. Si tratta di una scelta che aiuta a sentirsi a proprio agio, migliora la percezione di se e consente di presentarsi al meglio in qualsiasi momento della giornata.

Le temperature assolate, la calura estiva e quella cappa di afa e umidità, che spesso contraddistinguono le giornate del periodo più caldo dell’anno, possono essere nemiche del trucco, ma non rendono impossibile mantenere il make up fresco tutto il giorno. Per garantire al trucco un’ottima resa non resta che seguire regole precise, alcuni piccoli accorgimenti e soprattutto sfruttare le potenzialità di tutta una serie di prodotti da acquistarsi facilmente in rete, sfogliando le pagine dedicate al trucco online.

La base per il trucco: preferibile una texture leggera

La pelle in estate deve respirare liberamente è quindi necessario partire dall’applicazione di una base leggera. Risulta fondamentale evitare il fondotinta abituale preferendo una texture meno consistente. Fra le proposte estive valutate l’uso di un fondotinta solare, perfettamente in grado di proteggere dai raggi nocivi, minerale, oil free, mat o cuschion, dotato di un morbido cuscinetto che rilascia una formula liquida e leggera.

Un effetto coprente naturale grazie all’uso della BB Cream

La BB Cream sostituisce il fondotinta, soprattutto nel periodo estivo. La crema regala un effetto decisamente naturale, illumina l’incarnato e rende la pelle del viso radiosa. Le proprietà del prodotto però consentono di correggere e coprire solo le piccole imperfezioni della pelle.

La BB Cream deve essere applicata con estrema cura, accertatevi di stenderla sfumandola sul collo e ai lati sulle tempie. In tema di protezione solare dobbiamo ricordare che questa soluzione vanta un fattore medio.

Se siete alla ricerca di un effetto più coprente, ma pur sempre naturale ed estivo, valutate l’uso di una CC Cream (Color Control Cream). Superati i fatidici ‘anta’ ancor meglio se la scelta ricade sulla DD Cream, che vanta un’azione coprente ma al contempo è un ottimo anti-aging, e gode di un fattore di protezione solare che va da 15 a 25.

In estate spazio alle soluzioni waterproof

Ad andare per la maggiore in estate sono i cosmetici waterproof, perfettamente resistenti all’acqua ma anche in grado di reggere la complicazione di una sudorazione eccessiva.

Autentici salva trucco i prodotti waterproof presenti in commercio sono studiati appositamente per occhi, labbra e viso e reggono al tuffo in piscina e alla nuotata in mare.

La gamma dei waterproof comprende fondotinta, correttori, blush e terre, ombretti, matite per gli occhi e eyeliner, mascara, rossetti e prodotti per le sopracciglia.

A tutto démaquillage

Anche in estate vale una regola importante quella della detersione e della pulizia del viso, una buona abitudine di bellezza per preparare la pelle la mattina, e togliere anche il minimo residuo di make up a fine giornata. In caso d’un uso sistematico di prodotti waterproof le operazioni di démaquillage dovranno essere ancora più minuziose. Al latte detergente meglio preferire prodotti più specifici quali gli struccanti bifase, che contengono un 50% di acqua e un 50% di olio, e garantiscono una detersione delicata ma al contempo profonda.