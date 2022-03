Ilary Blasi ha bacchettato il marito Francesco Totti in una lunga intervista rilasciata al giornale Il Fatto Quotidiano, dopo le pressanti e insistenti voci sulla separazione della coppia vip dello show business italiano. «Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate!», ha detto la conduttrice tv del reality show di Canale 5, l’Isola dei famosi. Si è detta stupita per il ciclone che l’ha travolta: «Mi sto accorgendo ora che ogni cosa che dico diventa notizia. Le strade sono due: o non hanno un ca**o da scrivere, o sono strana io, cado in situazioni particolari e non me ne rendo conto».

Francesco Totti e Ilary Blasi – Foto: Facebook

Praticamente Noemi Bocchi non c’entrerebbe proprio nulla con la crisi matrimoniale di Francesco Totti e Ilary Blasi. La reazione ai pettegolezzi è arrivata quando la notizia circolava da tempo.

La conduttrice tv Ilary Blasi ha poi parlato dello stato attuale del suo matrimonio: «Sono cresciuta con una massima… di certo, c’è solo la morte, per il resto non si può mai sapere». Ed è rimasta ambigua anche sulla domanda sul tema del tradimento: «Le corna si dicono o si tacciono? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia».

La moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti ha approfittato dell’intervista anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, con una frecciatina contro la collega Simona Ventura, che aveva espresso solidarietà sui social network alla collega e al marito in merito al presunto ed imminente divorzio. «Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh», ha detto Blasi che non ha particolarmente gradito l’intromissione.

