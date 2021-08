Ilary Blasi conduce Star in the Star: come funziona, curiosità e data di inizio

Ilary Blasi torna al timone di Star in the Star, un nuovo talent show targato Mediaset in onda il 16 settembre in prima serata su Canale 5. Di cosa si tratta esattamente?

Star in the Star- foto mediasetplay.mediaset.it

Dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi, la conduttrice romana torna in televisione con un nuovo programma dai tratti del celebrity show.

“È un celebrity show dove ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altrettante star italiane o internazionali tra cui Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga – ha detto la Blasi a Tv Sorrisi e Canzoni – Non solo dovranno imitarli, ma saranno camuffati come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera. Non lo saprò neppure io!”.

“All’inizio i concorrenti dovranno imitare il cantante assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte e sette le puntate, cantando in playback. Poi inizieranno a cantare con la loro voce cercando di imitarlo. Alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente, che verrà smascherato. Vincerà, ovviamente, chi dimostrerà di essere più bravo”.

A giudicare i personaggi famosi in gara ci sarà anche una giuria composta da Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella. I tre giudici dovranno votare le esibizioni non solo dal punto di vista canoro, ma anche sotto l’aspetto imitativo.

Dal canto suo, invece, Ilary Blasi avrà il compito di gestire i tempi e i ruoli dello show: “Introdurrò le varie celebrità, darò la parola ai giudici, magari interverrò nelle discussioni, ma non so ancora bene come potrebbe essere condurre questo programma perché è un’esperienza nuova, totalmente diversa da un reality, almeno sulla carta. Quando sarò lì vedremo. In ogni caso non mi preoccupo: alla fine si tratta solo di un gioco, di un varietà”.

Il format di Star in the Star ha sollevato diverse polemiche perché in molti ci hanno viste delle somiglianze con il Cantante Mascherato e il programma Tale Quale Show della Rai.

In realtà, si tratta di una polemica sterile, visto che Star in The Star è un format internazionale esistente già in altri Paesi di cui Mediaset ha acquisito i diritti.

Non ci resta che segnare la data del 16 settembre sul calendario e attendere l’arrivo di Star in The Star. Riuscirà a vincere la sfida del giovedì sera autunnale con le fiction targate Rai?