Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati per colpa di Noemi Bocchi? Il gossip impazza come non mai sulla stampa e sul web. Una delle coppie vip più amate, belle, chiacchierate e famose del jet set nazionale sarebbe ormai giunta al capolinea dopo tantissimi anni di matrimonio. La notizia relativa alla fine del loro amore era iniziata a circolare con una certa insistenza sul web dall’estate scorsa, ma soltanto negli ultimi giorni è tornata in auge.

Ilary Blasi e Francesco Totti – Foto: Instagram

Gli altri dettagli più fragorosi di questa crisi di coppia vip sono stati forniti dal quotidiano La Repubblica: “All’Olimpico c’è anche Noemi, bellissima, bionda, capelli lunghi e lisci: era allo stadio quando l’ex capitano era sugli spalti per Roma-Genoa. Un segnale che il rapporto tra i due è molto stretto. La passione del calcio di Noemi, laureata in economia, non è improvvisa: l’ex marito, imprenditore, è dirigente di una squadra laziale. Una squadra dilettanti, con giovanili elite. Quanto sia appassionata o quanto sia tifosa della Roma non si sa. Anche il Padel è una passione di Noemi. E che Totti abbia una passione sfrenata per questo sport non è un caso”.

E poi ancora: “La storia tra i due è iniziata mesi fa. Era rimasta nascosta, ma in città è stata svelata ed è iniziata a circolare quando lei è scappata all’improvviso da un locale trendy vicino a Colle Oppio, da una festa. Per andare da Totti che aveva avuto un incidente in macchina. Niente di grave, ma la fuga era significativa”.

Secondo il Corriere della Sera vivrebbero già da separati in casa, nella loro megavilla all’Eur, a Roma e mancherebbero solo le carte legali ad ufficializzare la separazione. Il motivo? “Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv – si legge sul quotidiano milanese -. Quando Francesco l’ha scoperto, o qualcuno l’ha amichevolmente avvisato, ovviamente non avrebbe gradito e avrebbe reso la cortesia. E unica, Ilary, non lo sarebbe stata proprio più. I più arditi degli informatori sostengono che, corteggia qua e occhieggia di là, alla fine l’ex Pupone diventato Campione del Mondo nel 2006 si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso”.