Ilary Blasi ha parlato di tradimenti nel corso della sua intervista a Belve, programma tv di Raidue condotto da Francesca Fagnani. Alla domanda della conduttrice tv “La vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?”, la conduttrice tv del famoso e popolare reality show di Canale 5, l’Isola dei famosi, ha risposto: “No, né dell’uno né dell’altra”.

Praticamente Noemi Bocchi non c’entrerebbe proprio nulla con la crisi matrimoniale di Francesco Totti e Ilary Blasi.

“Noemi ha raccontato che dietro quella foto allo stadio ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l’artefice?”, le ha domandato la giornalista e conduttrice tv. “La nostra sensazione è stata quella… Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi”, ha replicato la bionda ex presentatrice tv del Grande Fratello Vip.

La conduttrice l’ha incalzata: “Ha pensato che fosse un complotto ma non si è chiesta ad opera di chi?”. La risposta è stata immediata: “No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi. Onestamente non ne ho idea”.

In merito al nome dato alla secondogenita, Chanel, 14 anni, che tanto all’epoca della nascita fece discutere, Ilary ha asserito: “Dico la verità, tra i possibili nomi che avevamo previsto c’era anche Roma”.

In precedenza Ilary Blasi aveva bacchettato il marito Francesco Totti in una lunga intervista rilasciata al giornale Il Fatto Quotidiano, dopo le pressanti e insistenti voci sulla separazione della coppia vip dello show business italiano: “Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate!», ha detto la conduttrice tv del reality show di Canale 5, l’Isola dei famosi. Si è detta stupita per il ciclone che l’ha travolta: «Mi sto accorgendo ora che ogni cosa che dico diventa notizia. Le strade sono due: o non hanno un ca**o da scrivere, o sono strana io, cado in situazioni particolari e non me ne rendo conto”.

