Ilary Blasi replica a Fabrizio Corona: “Penso sia innamorato di me”

Ilary Blasi ha replicato alle accuse di Fabrizio Corona durante una recente puntata di Striscia la notizia. Il controverso, chiacchierato e famoso personaggio tv Fabrizio Corona aveva dichiarato diversi giorni fa durante una sua ospitata in tv al Peppy Night Fest su Canale 21: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io. Elisabetta Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude”.

Tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi non corre buon sangue da tanti anni. Memorabile la scontro tra i due in tv al Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa la conduttrice tv del reality show L’Isola dei famosi ha ricevuto il tapiro d’oro dall’inviato del tg satirico di Canale 5, Valerio Staffelli.

Ai microfoni di Striscia la notizia la moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha dichiarato: “Mia madre neppure lo conosce, penso non l’abbia mai visto. La chiamiamo e glielo chiedo?”.

La mamma vip ed ex presentatrice del GF Vip ha sottolineato: “Io penso una cosa a questo punto: Fabrizio è innamorato di me, mi ama. Sai quelli che fanno così? Mi vuole conquistare. Alla fine la verità è che è innamorato. Fabrizio, se sei innamorato, scrivimi, fammi una dichiarazione d’amore più carina… Ormai siamo grandi, non è che uno si deve vergognare”.

Ilary ha poi chiamato mamma Daniela. La donna, sulla faccenda tirata fuori da Fabrizio Corona, ha ribattuto: “Io non l’ho mai visto. E poi quando tu avevi 16 anni, lui ne aveva 23-24…!”.

“Secondo me a quei tempi stava tra i piedi di Lele Mora, se non ricordo male”, ha chiuso la vicenda con un pizzico di veleno l’inviato Valerio Staffelli di Striscia.