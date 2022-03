Ilary Blasi è tornata a parlare della sua presunta crisi matrimoniale con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, durante la finale del Grande Fratello Vip 6. L’ex conduttrice del GF Vip è stata ospite nel programma tv condotto dal giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi, Alfonso Signorini, per parlare della prossima edizione del reality show di Canale 5, L’Isola dei famosi, che prenderà il via il prossimo lunedì sempre sulla rete più importante e seguita di Mediaset.

Ilary Blasi e Francesco Totti – Foto: Facebook

Eppure c’è chi dice la coppia sarebbe ai ferri corti. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, “lei avrebbe voluto girare una sitcom sulla loro routine familiare, lui avrebbe tentennato fino a far morire il progetto; il clan dei Blasi avrebbe preso troppo ‘campo’ nel centro sportivo dei Totti alla Longarina, vicino Ostia. Soprattutto Francesco avrebbe voluto aggiungere un figlio, preferibilmente un maschietto, alla contabilità familiare e lei si sarebbe opposta per ragioni di carriera”. Praticamente Noemi Bocchi non c’entrerebbe nulla con la crisi matrimoniale di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Ieri Alfonso Signorini ha stuzzicato Ilary Blasi proprio su questo fragoroso gossip e presunto triangolo.

Il giornalista ha domandato: “A proposito di coppie e di triangoli, visti i rumor che sento sul tuo conto e di Francesco Totti, vuoi dirmi qualcosa? Che dosa dovrei sapere? Vuoi dirmi qualcosa? Io leggo che sei separata e che devi divorziare. Se vuoi posso prestarti Alex Belli. Lui è sempre pronto a l’amore libero devi sapere“.

La replica di Ilary non si è fatta attendere: “Ah ma tu non sai nulla? Non sai davvero nulla te? Dovresti essere informato tu. Comunque sì dicono che sono separata in casa e che sto per divorziare. Hai una proposta per me? Alex Belli no, con tutto il rispetto ma lui nemmeno sul tappetino davanti casa lo voglio. Scherzo ovviamente, è“.

Ed è un passaggio di testimone coi fiocchi: questa sera finisce #GFVIP ma da lunedì prossimo è tempo di #isola con Ilary Blasi! ? pic.twitter.com/TaDBLUNHdZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

