In che rapporti sono Stefania Orlando e Tommaso Zorzi? La famosa conduttrice tv, showgirl e cantante ne ha parlato al settimanale Vero. Tra il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e la sua ex coinquilina della Casa più spiata d’Italia è nata una bella amicizia. Ma ora? In che rapporti sono? Stefania Orlando ha dichiarato: “C’è un bel legame tra me e Tommaso Zorzi, ma stando in città diverse non viviamo un rapporto quotidiano”.

Stefania Orlando parla del suo rapporto con Tommaso Zorzi

“Lui mi ha conquistata con la sua sensibilità, l’ironia, l’apertura mentale, la grande cultura nonostante la giovane età – ha continuato l’ex gieffina vip –. Ha un background importante, a volte nella Casa non mi rendevo conto di parlare con un ragazzo così giovane. E poi quel suo sguardo profondo”.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ai ferri corti

Discorso diverso tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Amici inseparabili nella Casa del GF Vip 5, ma ora sono ai ferri corti. Pare che il motivo scatenante sia qualche frase omofoba pronunciata in passato dal figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Il vincitore del GF Vip 5 e opinionista fisso dell’Isola dei famosi 2021, Tommaso Zorzi, non ha voluto affrontare nel dettaglio la questione che sta scatenando diverse reazioni in Rete.

L’ex gieffino vip Francesco Oppini ha deciso di replicare agli attacchi del suo ex amico vip, Tommaso Zorzi: “Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali quelle frasi che, per quanto infelici, sono state ascritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico. Nel frattempo e menomale, sia il nostro linguaggio che la società in cui viviamo si sono evolute e queste parole, che ripeto essere sbagliate, non fanno più parte del nostro gergo. Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche posto più recenti (vedi ultimi 5 anni) nei quali prendo apertamente posizione contro ogni forma di discriminazione”.