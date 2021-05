Inacustico D.O.C. & More è il nuovo album di Zucchero. Sono già disponibili Spirito nel buio e L’amore è nell’aria, due anticipazioni del disco. Ci saranno anche i brani dell’ultimo album di inediti del celebre e amatissimo cantautore e musicista originario di Roncocesi, D.O.C., pubblicato anche in una versione deluxe, e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica.

Il nuovo progetto discografico del vincitore del Premio Tenco alla carriera, due World Music Awards, sei IFPI Platinum Europe Awards, una candidatura ai Grammy e l’onorificenza di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana sarà composto da 25 brani e verrà pubblicato nei seguenti formati: doppio CD, triplo Vinile, in digitale, in versione triplo LP autografato (in edizione limitata, solo per Amazon) e in un bundle limitato, composto dal doppio CD insieme ad un’esclusiva t-shirt (solo sul sito ufficiale di Universal Italia).

Uno dei principali e autorevoli esponenti del blues in Italia, che nell’arco di oltre trent’anni di carriera ha riscosso un ragguardevole successo commerciale vendendo più di 60 milioni di dischi tra album e singoli, ha inoltre comunicato ai suoi numerosi fan che i 14 concerti che il bluesman reggiano avrebbe dovuto tenere all’Arena di Verona sono stati riprogrammati nei mesi di aprile e maggio 2022. I fan di Zucchero, pseudonimo di Adelmo Fornaciari, sono davvero al settimo cielo.

Inacustico D.O.C. & More di Zucchero: la tracklist dell’album

CD1

Spirito nel buio Soul Mama Cose che già sai (feat. Frida Sundemo) Testa o croce Freedom Vittime del cool Sarebbe questo il mondo La canzone che se ne va Badaboom (Bel Paese) Tempo al Tempo Nella Tempesta My Freedom (Bonus Track) Someday (Bonus Track) Don’t Let It Be Gone (Bonus Track)

CD2