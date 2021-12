Inter veste Moncler: per 3 anni marchio Official Formal Wear Partner del club

Inter vestirà Moncler per tre anni. Si tratta della prestigiosa azienda di lusso italiana di origini francesi specializzata in abbigliamento e accessori che è stata fondata nel 1952 a Monestier-de-Clermont, località sciistica vicino a Grenoble, Francia da René Ramillon, artigiano di attrezzature da montagna francese, e André Vincent.

Questa nuova collaborazione è davvero molto importante e significativa per Moncler, che per i prossimi 3 anni sarà Official Formal Wear Partner del club calcistico nerazzurro, che ha vinto l’ultimo Campionato di Serie A.

Il marchio, in una nota, spiega che vestirà la prima squadra dell’Inter, l’allenatore Simone Inzaghi e la dirigenza del club per gli impegni formali della stagione 2021-2022, con una collezione di 15 capi e accessori nei colori simbolo dei Nerazzurri.

Lo stile dell’outerwear Moncler, viene spiegato in una nota diffusa alla stampa, è interpretato con uno spirito rilassato e dinamico per un total-look che unisce stile disinvolto ed eleganza sartoriale di grande livello.

Paolo Pellegrin, fotografo di Magnum, ha ritratto i giocatori Hakan Çalhano?lu, Joaquin Correa, Denzel Dumfries, Edin Džeko, Lautaro Martinez e il coach Simone Inzaghi con i look della collezione.

Due capsule distinte, per i giocatori e il top management, caratterizzano la linea Inter x Moncler, che adatta una selezione di capi della Collezione Moncler Autunno/Inverno agli impegni formali della squadra. I capi principali sono personalizzati con un doppio logo ricamato e specchiato, formato dal patch feltrino di Moncler sul braccio sinistro e dall’emblema dell’Inter “IM” sulla destra. La collezione è completata da una serie di accessori coordinati che sintetizzano l’incontro tra i mondi del lusso e del calcio.

Una capsule di 5 modelli è già disponibile in esclusiva su Moncler.com in Europa.

A presto con nuove notizie, scoop, indiscrezioni e rumor sui personaggi e sulla maison di moda di rilievo nazionale e internazionale! Stay tuned su IGOSSIP.it.