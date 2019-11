Alessandra Giordo si racconta a iGossip.it: l’intervista esclusiva alla modella ed ex ufficiale della Marina

Alessandra Giordo si è raccontata in un’intervista esclusiva rilasciata al nostro sito iGossip.it. La giovane e sensuale modella ed ex ufficiale della Marina Mercantile originaria della Sardegna è molto seguita su Instagram e Facebook, ed ha anche una pagina su Wikipedia. Sulla sua biografia, carriera e vita privata sappiamo quasi tutto, ma ora bando alle chiacchiere! Subito dopo il salto troverete l’intervista integrale alla nuova stella della moda internazionale.

Da dove trai ispirazione per i tuoi look?

Seguo la moda americana, i look che non passano inosservati ma comunque restano di classe.

Qual è la tua fashion obsession?

Amo i leggings per via della comodità e i jeans non riesco nemmeno più a indossarli da anni ormai. Inoltre i skinny jeans aumentano la pressione nella gambe riducendo la circolazione del sangue e la circolazione linfatica, causando la cellulite. Dunque è un no da parte mia!

Hai un buon retiro?

Essendo stata in quasi 50 Paesi comunque l’Italia rimane il mio posto preferito. Amo il Sud, particolarmente la costiera amalfitana e l’isola di Procida.

Qual è la cosa più bizzarra che hai fatto in materia di bellezza?

Non saprei, ormai la stranezza è normalità per lo meno in materia di bellezza negli USA. Molto spesso utilizzo una crema a base di caviale. Un rituale di bellezza che sta spopolando soprattutto tra le star di Hollywood. L’estratto di caviale è molto ricco di vitamine, microelementi e amminoacidi che rallentano il processo di invecchiamento della pelle attraverso l’idratazione.

CHI È ALESSANDRA GIORDO? BIOGRAFIA, CARRIERA E VITA PRIVATA DELLA MODELLA

Visualizza questo post su Instagram Hump Day. Un post condiviso da Alessandra Giordo (@alessandragiordo.official) in data: 4 Set 2019 alle ore 3:27 PDT

Come descriveresti il tuo stile personale?

Dipende dalle occasioni! Nella quotidianità opto per uno stile sportivo: leggings, felpa e scarpa sportiva chic in pelle abbinata con una borsa dello stesso colore delle scarpe. Per un evento particolare preferisco indossare un look elegante con accessori importanti. Un tubino nero, abbinato a uno stiletto nude, borsa e girocollo con dettagli Swarovski.

I social network influenzano la tua carriera?

I social rappresentano uno strumento molto semplice per comunicare in quanto aiutano a raggiungere un pubblico più vasto. Sono fondamentali specialmente quando si tratta di promuovere un brand.

Sei stata vittima di body shaming?

Sì, è capitato durante tutta l’adolescenza in Sardegna. Sono stata insultata moltissime volte per via dei miei 170cm. di altezza considerati troppi e la pelle troppo bianca. Penso sia un fenomeno per lo più italiano perché all’estero non mi è mai successo. Il mio motto preferito è il leone non si gira quando un piccolo cane abbaia. Nemmeno ci penso alla gente insoddisfatta della propria vita. Vorrei inoltre aggiungere che le persone di successo non hanno tempo e non si sentono realizzate tramite il bullismo.

Secondo te, la moda attuale è davvero inclusiva?

La moda per lo meno in Italia è esclusiva. Si rispecchiano standard di bellezza poco salutari e piuttosto irreali.

Redazione-iGossip