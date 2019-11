Daniele Pompili replica a Floriana Secondi: “È finta, voglio un confronto con lei in studio da Barbara D’Urso”

Daniele Pompili ha replicato a Floriana Secondi dopo la puntata di fuoco di ieri di Domenica Live a noi di iGossip.it. La vincitrice del Grande Fratello e il giovane modello e fotomodello sono in rotta di collisione da diversi anni ormai. Tra presunti ricatti, accuse al vetriolo in tv e a mezzo stampa, messaggi e audio compromettenti, denunce e controquerele, l’ex gieffina e il modello sono ai ferri corti.

Daniele Pompili a iGossip.it: “Floriana Secondi è finta”

Daniele Pompili ha replicato agli attacchi dell’opinionista tv ed ex gieffina al nostro sito iGossip.it.

Ciao Daniele, ieri Floriana Secondi si è scatenata contro di te dicendo che la vostra era una storia finta perché sei gay. Che cosa le vorresti dire?

«Posso replicare dicendo che finta è lei, come tutte le ca**ate che ha detto. Ieri in trasmissione si commentava da sola, trovava scuse su scuse pur di non ammettere che era stata con me. Prima ha dichiarato che è stata a letto con me e poi dice che sono omosessuale, per non parlare delle frasi omofobe che ha detto a me e che ha detto nei confronti del direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti, tra l’altro sputando nel piatto dove mangia che è il salotto di Barbara che anziché ringraziarla ne ha parlato male!!!».

«Per non parlare di quando siamo andati ad Amatrice ad incontrare il sindaco Pirozzi ed in quella occasione avevano allestito una casa container per farci pranzare e lei si è rifiutata di pranzare con i volontari e abitanti del posto… e senza salutare ha voluto andare via dopo la foto con sindaco e sarebbe l’amica del popolo!!! E lei sarebbe a favore dei gay? Ma mi faccia il piacere “nota frase di Totò”».

Quindi smentisci categoricamente il fatto che la vostra storia non fosse finta e che non sei gay?

«Posso dire che non era una storia finta, per il resto ci tengo a dirlo direttamente negli studi di Barbara D’Urso, visto che la cara Floriana ha lanciato accuse nei miei confronti proprio in quei programmi».

Ora che cosa ti aspetti?

«Ho chiesto un confronto con Floriana in studio, così davanti a tutta Italia ci diciamo le cose in faccia, poiché non ho nulla da nascondere».

Floriana Secondi a Domenica Live: “Storia finta con Daniele Pompili”

Ieri Floriana ha raccontato come ha conosciuto Pompili: «È venuto a una manifestazione, diceva che sua mamma era senatore. La mamma con me è stata solo gentile ed educata. Tutte le volte che mi incontrava, mi chiedeva se ero la fidanzata del figlio. Per me quella è stata cosa di una notte, non era quello che volevo altrimenti sarebbe diventato il mio fidanzato». E ha aggiunto: «Ci sono denunce molto forti».

Barbara ha poi mostrato alcune foto che Daniele ha inviato alla redazione e Floriana ha ribattuto duramente: «Non sono foto amatoriali, chiamo a testimone un fotografo della Olycom. Il ricatto quale è stato? Se tu mi fai vedere che dietro di te hai persone molto potenti, sono ricattata moralmente dalle cene alle quali mi portava con persone che diceva mi avrebbero aiutata».

Ha rivelato che la loro era una storia finta: Poi ha fatto outing su Daniele Pompili: «Lui è omosessuale. Non c’è nulla di male. Io sposo il mondo gay so quanta difficoltà c’è dietro ogni cosa. Avevo capito, anche quando siamo stati insieme, che c’era un problema. Lui alla madre mi ha presentata come fidanzata, pensavo fosse per di nascondere il suo modo di vivere».

Redazione-iGossip