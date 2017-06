Efe Bal vs Rocco Siffredi: 2° round! Il primo goal del match tra la famosa trans turca e il celebre divo italiano del cinema adult l’ha segnato Efe nel commentare il secondo film hot di Malena la Pugliese con il suo grande maestro durante un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Novella 2000. La nota escort transessuale turca ha elogiato l’attrice di film per adulti Malena, ma ha bocciato senza appello il suo grande maestro: “Era meglio se Rocco se ne stava dietro la cinepresa. A una certa età si rischia di diventare patetici… perché non basta più avere le misure. Non è piacevole vedere un uomo della sua età girare ancora certe scene. Rocco ritirati ora che sei in tempo, non vorrai andare a vanti a fare film hard fino a 80 anni? Malena è una bella ragazza, l’ho seguita anche all’Isola dei famosi e mi è piaciuta molto. Mi dispiace che abbia dovuto recitare con un vecchietto come Rocco. Ci sono in giro così tanti bei ragazzi, giovani e dotati…”.

Il popolare e amatissimo regista e attore a luci rosse Rocco Siffredi ha pareggiato i conti a Il Fatto Quotidiano: “Non mi pronuncio. Oramai cercano tutti di esistere. Mi ha chiamato vecchio e nonno, ma io non cado nelle provocazioni specialmente di questa persona”.

La controreplica di Efe Bal

Noi di IGOSSIP.it abbiamo contattato Efe per chiederle un commento. L’attivista turca per i diritti della comunità lgbt e degli animali ha gentilmente concesso una breve intervista in cui ha respinto con determinazione le accuse di Siffredi e ha parlato di un tema molto importante e delicato: la campagna di informazione e sensibilizzazione alla lotta al virus dell’HIV/AIDS. Ecco in esclusiva per i lettori e le lettrici di IGOSSIP.it le dichiarazioni di Efe!

“Io non ho bisogno di pubblicità – ha dichiarato la trans -, mi conoscono già tutti”. Per poi aggiungere: “C’è da dire che mentre lui gira i film hot facendo godere le donne, anche se io ho i miei dubbi, io da più di 15 anni faccio godere realmente tutti gli uomini che mi vengono a trovare… tutti i tipi di uomini… e qualche volta più di 10 al giorno! E non è un film, ma vita reale!”.

Poi ha lanciato una nuova stoccata al vetriolo all’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi: “Secondo me dovrebbe soltanto produrre i film e siamo tutti felici. Sì, ha un bel ca… ma non può girare le pellicole hard a 53 anni anche perché non se li porta bene… sembra molto più vecchio!”.

Efe Bal ha poi affrontato il tema dell’HIV nel mondo del cinema adult, che viene spesso snobbato e sminuito. L’escort ha ricordato a tutti di aver fatto il test dell’HIV diversi mesi fa in diretta tv al programma di Italia 1 Le Iene. La trans turca ha invitato tutti gli attori a luci rosse, compreso Rocco Siffredi, a rendere pubblici i risultati del test dell’HIV.