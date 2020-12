Federica Pacela a iGossip.it: intervista su calendario 2021, social, Alessio Lo Passo e progetti

Federica Pacela si è raccontata ai microfoni del nostro sito iGossip.it sul suo bollente calendario 2021, sulla storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne e imprenditore Alessio Lo Passo e sui suoi progetti futuri. La giovane e bellissima web influencer è molto seguita e amata sui social network: da Tik Tok a Instagram, da Facebook a Twitter fino alla piattaforma digitale Youtube. Ora bando alle chiacchiere. Subito dopo il salto troverete l’intervista integrale a Federica Pacela. Buona lettura!

Federica Pacela per iGossip.it

Benvenuta Federica Pacela su iGossip.it. Partiamo subito dal tuo bollente calendario 2021. Quando e perché hai deciso di spogliarti?

Grazie per l’invito e un saluto a voi e ai vostri lettori! Quello per il 2021 non è il mio primo calendario, ma solo l’ultimo di tre. Oltre a essere il più professionale, contiene il mio primo topless! Il 2020 è stato un anno orribile per tutti e non pensavo al calendario, ma me lo hanno ricordato i miei followers più affezionati e ne approfitto per augurare a loro con affetto, come a tutti noi, un 2021 più sereno e almeno non così in salita! Circa la decisione di spogliarmi, quando ho iniziato ad apparire su Instagram non era assolutamente prevista. Promuovendo poi – oltre all’abbigliamento fitness, sempre attillatissimo – linee di costumi da bagno e lingerie, si è andato delineando gradualmente per me un orizzonte preciso. Il mio corpo piaceva, quindi potevo respingere l’idea o accettarlo… L’ho accettata.

Federica Pacela per iGossip.it

Quale rapporto hai con il nudo artistico?

Molto buono. Non è stato disinvolto da subito, ma mi è capitato solo in rarissime circostanze di trovarmi in imbarazzo davanti a un fotografo e di fermare tutto con un “no”, secco e senza alcuna esitazione o timore. In breve tempo ho capito che un vero professionista o un vero artista non si spingono mai oltre ciò che la modella è disposta a interpretare. Sanno creare una sintonia, un dialogo. Detto questo, anche a posare si impara. Si impara come muoversi, come concentrarsi, come interpretare uno stato d’animo e si impara anche a lasciarsi guidare. Un artista può intravvedere potenzialità espressive che una modella non direbbe di avere, e invece emergono. Una bella sfida e una ricerca personale, anche.

Quale è la parte di te che ami di più e quale quella che ami di meno?

Mi piacciono il mio naso, i miei occhi e il mio viso. Poi i miei capelli e il mio sedere. Non faccio mistero di aver rifatto il seno, perché semplicemente non lo avevo. Mi imbarazzava moltissimo, era un mio complesso perché mi sono sempre sentita una “con le tette”, non senza! Per il resto vorrei avere gambe più lunghe e più sottili, ma sono decisamente un tipo mediterraneo…

CALENDARIO 2021 DI FEDERICA PACELA

Come definiresti il tuo stile personale?

In massima parte sportivo e semplice. Mi piace molto mettermi “in tiro” ed essere elegante o sexy, ma appena posso scendo dai tacchi alla velocità della luce, tolgo gli orecchini, mi strucco, raccolgo i capelli e infilo una maglietta, i leggings e le scarpe da ginnastica. (Che cosa grandiosa la comodità!).

Alessio Lo Passo ha ufficializzato la vostra storia d’amore nel nostro sito. Che cosa ti ha colpito maggiormente di lui?

L’ho incontrato per la prima volta in un aeroporto… e al primo impatto ho pensato solo che fosse… bellissimo! Ci eravamo già visti sui nostri reciproci profili Instagram, ma di presenza era addirittura meglio. Il nostro può veramente definirsi, parafrasando il titolo di un famoso romanzo “L’amore ai tempi del coronavirus”… perché è nato occhi negli occhi, sopra le mascherine! Mi hanno agganciata il suo sguardo e il suo profumo, oltre a tutto il resto: statura, fisico e la cura della sua persona. Poi ha influito molto il fatto che, mezz’ora dopo esserci conosciuti, parlavamo senza alcun imbarazzo, senza filtri. Una cosa rara alla nostra età, visto che io ho 34 anni e lui 37: tutt’altro che due ragazzini, insomma…

Federica Pacela e Alessio Lo Passo per iGossip.it

Quali sono gli aspetti del fisico e del carattere di Alessio che ti fanno impazzire maggiormente?

Fisicamente, mi piace davvero tutto di lui. È il mio ideale e ha una bocca e un sorriso strepitosi. Caratterialmente amo la sua passionalità e la sua speciale tenerezza per me. Abbiamo due caratteri forti, ma abbiamo anche bisogno delle stesse cose: presenza, forte vicinanza e sentimento ricambiato. Credo che il brutto momento che ha vissuto Alessio lo abbia scagliato mille anni luce lontano dal tronista di “Uomini e Donne”. Non sapevo chi fosse, non avevo seguito il suo trono, ma ne ho visto qualche spezzone e, onestamente, non lo riconosco.

Parteciperesti mai a un reality show di coppia?

Il mio rapporto con Alessio è nuovo di zecca, tutto in costruzione, ma essendo Ale un ex “tronista” e avendo io partecipato a “Ex on the beach”, questa domanda ci viene già posta dalla gente che incontriamo… Ci spiazza un po’, ne ridiamo con gli amici, ma praticamente la situazione al momento è questa: Alessio accetta che sia sempre mezza spogliata sul web perché sa da molto prima di me cosa significhi lavorare con l’immagine del proprio corpo. Accetto che le donne lo riconoscano o si voltino a guardarlo per strada perché è un bellissimo uomo, ma per il resto siamo entrambi gelosissimi. Non ci scappa niente! Se incasso un’occhiata da qualcuno, Alessio è capace di materializzarsi dal nulla, guardingo… e io all’improvviso vedo smorfiose che mirano dritte a lui anche quando non esistono! Se penso ai vari “massaggini” dei tentatori di “Temptation Island”, per fare un esempio, mi par di vedere come reagiremmo… So bene che creare situazioni di tensione tra le coppie è il mezzo per fare spettacolo, nei reality, quindi apriti cielo: non so chi tra i due sbroccherebbe per primo… Magari la gelosia, conoscendoci meglio, sapremo gestirla e di certo non accetterei mai una simile sfida se non avessi certezza di essere parte di una coppia solida. A favore c’è che sappiamo entrambi come si stia sotto il tiro delle telecamere… Insomma è presto, ma mai dire mai.

Qual è il tuo rapporto con i social network? Come rispondi alle critiche e agli attacchi degli hater?

Con i social ho un rapporto di amore e odio. Li amo, ma mi incollano al telefonino almeno 12 ore al giorno e la cosa è logorante. Alessio è intervenuto, imponendomi di staccare da tutto dopo una certa ora. Gli ho chiesto di darmi uno stop. Non riuscivo più a regolarmi e ne risentivo anche fisicamente. Ora cena, film e nanna… e alla mattina colazione, palestra e poi lavoro. Il rapporto con i miei follower, invece, è bellissimo. La mia vena ironica e autoironica è stata recepita da molti che si sono affezionati e mi scrivono cose carine e a volte esilaranti. Sul mio profilo Instagram ci sta la posa sexy, ma magari subito dopo c’è la storia di un goffo backstage, o una con l’uso di un filtro che mi rendono orribile! Adoro ridere. Per quanto riguarda le critiche, se non sono offensive le prendo sempre in considerazione. Invece agli hater non rispondo: se un messaggio è troppo volgare o violento lo rimuovo e blocco l’autore.

Qual è uno dei tuoi sogni della vita?

I più importanti sono molto privati. Inoltre ho in mente da anni un’attività che non riguarda il web. Il Covid-19 mi ha fermata, ma il sogno resta valido. Devo aspettare. Come tutti, devo stare a vedere cosa accadrà.

Ci potresti svelare qualche chicca e anticipazione sui tuoi progetti futuri?

Dovrò essere un po’ criptata, purtroppo, ma presto mi vedrete in una situazione che riguarda un mondo per me del tutto inesplorato. Sono intimidita e al contempo eccitatissima. Incrocio le dita!



Federica Pacela – Foto: Facebook