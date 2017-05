Nando Colelli del Grande Fratello: che fine ha fatto? [SCOOP]

Nando Colelli del Grande Fratello ultime notizie: che fine ha fatto? Cosa fa oggi? E’ legato sentimentalmente alla sua ultima fidanzata Daiana Antonecchia oppure è tornato single? Queste domande serpeggiano sul web da diversi mesi… Dopo alcune comparse a Ciao Darwin e Le Iene, l’ex concorrente del GF era infatti un po’ scomparso dalle scene mediatiche. Noi di IGOSSIP.it l’abbiamo contattato e vi sveliamo in esclusiva qualche scoop sulla vita privata e pubblica dell’ex gieffino!

Il primo scoop che vi diamo è questo: l’esuberante e simpatico Nando Colelli e la direttrice di una sala scommesse di Roma, Daiana Antonecchia, si sono detti addio. La loro relazione d’amore sbocciata verso la fine dell’estate 2016 è giunta al capolinea!

Come ben ricorderete Nando aveva lasciato per la seconda volta i set a luci rosse per amore della sua ormai ex compagna Daiana Antonecchia… “Anche se lei non mi ha mai messo di fronte a una scelta – aveva dichiarato l’ex gieffino al settimanale di gossip Nuovo Tv -, ho capito che non era un compromesso facile. Quindi, per rispetto suo, ho voluto dire io addio ai film a luci rosse! Da quando ho perso la testa per lei, non me la sono più sentita di fare quella vita. Mi sono innamorato, chi l’avrebbe detto! Ormai sono legatissimo a Daiana. E’ l’unica donna che mi capisce. Trovare una bella persona al giorno d’oggi non è facile. Per la prima volta sono completamente perso. E di donne io ne ho viste tante nella mia vita, credetemi. Quando recitavo nei film per adulti mi capitava di vedere anche tre o quattro donne al giorno, quindi potete immaginare quanto sia complicato fare un calcolo. Pero’ per me era soltanto un lavoro come un altro. La carriera dell’attore a luci rosse non è romantica”.

Purtroppo tra Nando e Daiana è finita!

L’altro scoop che vi sveliamo è che l’ex fidanzato di Margherita Zanatta è tornato a recitare film hard! Il suo addio alle pellicole a luci rosse è durato meno di un anno! Ci ha rivelato che ha ripreso a lavorare con il celebre divo del cinema adult Rocco Siffredi e con altre due case di produzione a luci rosse: LiveSofia.com e Xtime.tv. “Sui set hard, mi sento a casa”, ci ha raccontato Nando Colelli. Il divertente e allegro attore a luci rosse ha poi dichiarato che gli piacerebbe girare un film hot con Malena la Pugliese!

Ne vedremo delle belle! Stay tuned per saperne di più!