Isabella Ricci di Uomini e Donne difende Gemma Galgani: “Va protetta”

Isabella Ricci di Uomini e Donne ha preso nuovamente le difese della dama torinese del trono over Gemma Galgani. La presidente di un’azienda che si occupa di prodotti per animali e vive a Roma si è raccontata al magazine ufficiale del dating show di Canale 5. Isabella Ricci ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine: “Bisogna essere solidali. Seguo Gemma da tempo: avviamo caratteri diversi ma, anche se non condiviso alcune sue scelte e alcuni atteggiamenti, a un certo punto ho sentito il dovere di chiederle di fidarsi di me. Credo che Gemma sia una persona che va protetta da uomini come Riccardo e anche da Nicola”.

Ha parlato anche del suo percorso a Uomini e Donne: “A primo impatto nessuno ha destato il mio interesse a prima vista. Ho voluto darmi una possibilità con Biagio che ha manifestato fin da subito un interesse per me: mi guardava come fossi una dea scesa in terra. In totale siamo usciti insieme tra volte ma siamo troppo diversi. Biagio è una persona ‘ sana’: un uomo con tre figli e alle spalle un matrimonio molto lungo. È anche un gran lavoratore, ma conoscendolo mi sono resa conto che non avrei mai potuto sparire un progetto di vita con lui. […] Idem con Riccardo, non ci siamo trovati. Io gli ho offerto diverse scappatoie per fargli ammettere di essere interessato a donne più giovani ma lui non le ha colte”.

Per poi concludere: “Non vorrei sembrare presuntuosa, ma sono conscia di essere una donna di classe, non tanto fuori quando dentro. Come le ho detto, sono consapevole di chi sono e dei miei ragionamenti che reputo raffinati […] Non mi piace andare in giro scosciata, non ho mai esagerato, osato con certi look perché non fanno parte della mia persona […] Cerco una persona molto simile a me, per fare un percorso insieme guardando il mondo dalla stessa parte”.