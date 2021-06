Isola dei Famosi 2021: Awed è il vincitore della 15esima edizione

La 15esima edizione dell’Isola dei Famosi è giunta al termine e ha il suo vincitore: lo youtuber Simone Paciello, alias Awed.

Awed Isola dei Famosi- foto instagram.com

La puntata finale di questa Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasy ha decretato la vittoria del 25enne youtuber Awed.

Awed è salito sul gradino più alto del podio, lasciando la comica Valentina Persia al secondo posto e l’ex tronista Andrea Cerioli sul gradino più basso.

La puntata è stata una girandola di emozioni, partendo dall’esito del televoto della semifinale che ha decretato l’ultimo finalista tra Awed e Matteo Diamante alle sfide ad eliminazione uno contro l’altro al duello finale tra lo youtuber e Valentina Persia.

Per la prima volta nella storia del survivor show, complici le norme di sicurezza anti-Covid, il vincitore è stato proclamato in Honduras.

Ma chi è Awed? Simone è nato a Napoli nel 1996 e a 16 anni ha aperto un canale Youtube nel quale posta monologhi comici e video in cui commenta vari programmi tv.

Ha fatto il suo esordio in televisione soltanto nel 2016 con il programma Social Face di Sky Uno mentre ha recitato nel film Natale al Sud insieme a Massimo Boldi.

Non solo youtuber e attore. Awed ha pubblicato il libro Penso ma non penso nel 2017 e ha lanciato i singoli Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti targati Newtopia.

Prima di approdare all’Isola dei Famosi, però, ha partecipato al programma GF Vip Party di Mediaset Play insieme ad Annie Mazzola.