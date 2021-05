Isola dei Famosi 2021: è scontro aperto tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi

Uno dei momenti più tesi dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021? Lo scontro tra il naufrago Gilles Rocca e l’influencer Tommaso Zorzi a suon di curricula e frecciatine.

Durante le varie puntate del survivor show l’attore e l’opinionista dell’Isola dei Famosi hanno avuto molti battibecchi, ma l’ultimo scontro è stato senza esclusione di colpi.

In realtà non c’è stato un motivo particolare per accendere la miccia tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi, visto che si parlava del regime alimentare proibitivo dell’Isola.

Tutto è precipitato quando la collega di sedia Elettra Lamborghini ha domandato al naufrago come mai non si fosse autoeliminato anziché chiedere ai compagni di nominarlo.

“Non l’ho fatto perché qui abbiamo tanti vincoli. Tanti vincoli, Elettra… Lo dovresti sapere. Prova ad eliminarti dal Festival di Sanremo durante la gara: tu te lo puoi permettere, io no”.

Gilles Rocca ha ammiccato alla penale che i concorrenti sono costretti a pagare in caso di abbandono anticipato dello show.

A quel punto, però, Tommaso Zorzi ha fatto notare che la strategia dell’attore era chiara sin dalle ultime rivelazioni di Miryea.

Gilles non ha perso occasione per prendere spunto dall’esperienza dell’opinionista meneghino al Grande Fratello Vip (edizione da lui vinta).

L’influencer è scattato con un “Ma lascia stare il mio Grande Fratello, questa è la tua Isola”, dando vita al botta e risposta con Rocca.

“Perché, scusa, tu che altro hai fatto? Hai fatto quello nella vita, cosa devo guardare? Che hai fatto, i film? Like, follower, per il resto cosa sai fare?”.

Le parole del concorrente hanno centrato il bersaglio: “Senti Gilles, perché tu nella vita cosa hai fatto amore mio?”.

La risposta dell’attore non si è fatta attendere: “Vatti a documentare! Ho vinto il Premio Troisi, il Premio Tulipani di Seta Nera! Ho fatto la regia per documentari sulla Duchenne! E allora… io mi devo far insegnare da te come si fanno le cose?! Like, like e follower: e poi per il resto che hai fatto? Non guardare solo Instagram: vatti a documentare. Guardati un po’ di cinema: ho lavorato con Dino Risi e Paolo Sorrentino… La mia vita non va avanti grazie ai follower, va avanti grazie alle mani”.

“Meno male che c’è Gilles Rocca – ha sbottato Tommaso Zorzi – Il Viagra del tubo catodico. Il nuovo George Clooney”.

Forse questa lite dai toni accesi sarà l’ultima a distanza, visto l’eliminazione di Rocca e il suo rifiuto a restare su Playa Esperanza insieme a Beatrice Marchetti, eppure c’è chi scommette che non finirà qui.