Isola dei Famosi 2021: il reality show non decolla e cambia programmazione

I protagonisti dell’Isola dei Famosi 2021 proseguono la loro avventura nel survivor show, ma il reality non decolla. La vera star resta sempre lei, la conduttrice Ilary Blasi.

Ilary Blasi Isola dei Famosi 2021- foto instagram.com

Ilary Blasi è tornata in televisione catturando l’attenzione su di sé, un po’ per la spontaneità e un po’ per i look mozzafiato.

A parte questo il reality show non riesce ad attirare i telespettatori e quindi fare il botto di ascolti, specialmente durante la puntata di giovedì.

L’ingresso di nuovi naufraghi, i cosiddetti “arrivisti”, non ha ancora prodotto il risultato sperato: Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera e Matteo Diamante.

Probabilmente il doppio appuntamento così ravvicinato non permette di creare sviluppi e dimaniche di gioco abbastanza avvincenti da tenere incollati i telespettatori.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi è partita con il 21,68% di share, salvo poi iniziare a perdere terreno gradualmente a partire dal secondo appuntamento (17,88%).

A pesare in termini di share sembra essere stata la decisione di registrare la seconda puntata del giovedì. Per questo i vertici Mediaset hanno confermato il doppio appuntamento in diretta spostandolo al venerdì.

L’Isola dei Famosi 2021 andrà in onda anche il venerdì sera a partire dal 3 maggio, occupando lo spazio vuoto lasciato dallo show Felicissima Sera di Pio e Amedeo.