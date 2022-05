Isola dei famosi 2022, anticipazioni e news: Nicolas Vaporidis accusato di essere falso da Blind ed Estefania?

Isola dei famosi 2022, ultime anticipazioni e news. Prima della nuova puntata del famoso e popolare reality show di Canale 5, che andrà in onda questa sera, il bravissimo e amato attore Nicolas Vaporidis è stato accusato di essere falso e di cercare di tenersi buoni i due gruppi che si sono creati a L’Isola dei Famosi da Blind ed Estefania

Nicolas Vaporidis – Foto: Facebook

La modella spagnola ha dato del bugiardo il compagno d’avventura Nicolas Vaporidis: “Falso, l’altro giorno sei venuto a dire che eri con noi e poi hai nominato me! Tu hai parlato male di Guendalina Tavassi e hai detto che lei fa schifo. Poi però vai da loro e stai zitto e fai l’amico. A noi dicevi una cosa quando non c’era lei. Poi però quando c’era Guendalina Tavassi ti tiravi indietro. Quindi come funziona questa cosa? Anche tu sei proprio un falso“.

La naufraga vip dell’Isola dei famosi ha ripetuto le sue parole anche a Guendalina ed Edoardo Tavassi: “Parla male di tutti voi con noi, poi viene da voi e fa l’amico. A Laura diceva che era con noi e poi fa un altro gioco. Guardate che è lo stesso che diceva di essere d’accordo con il nostro gruppo e poi ha nominato me in puntata“.

Blind ha appoggiato l’analisi di Estefania: “Oggi ho voluto dire le cose come stavano a Nicolas. Questo perché mi sono rotto della sua doppia faccia e del doppio gioco. Lui manipola le persone“.

Vaporidis si è difeso dicendo che il gruppo di Blind e Roger sta cercando di metterlo contro Guendalina ed Edoardo Tavassi: “Tu pensi che io faccio il doppio gioco e tu invece sei il più corretto di tutti Blind?! Sei diventato un galletto e non accetti che Estefania sia stata nominata e che tu sia in nomination con lei. State provando a rompere i rapporti tra me, Guendalina ed Edoardo“.

Nella lite si è intromesso anche Clemente Russo che ha consigliato ai Tavassi di svegliarsi e prendere le distanze da Nicolas: “Guè tu sei na persona intelligente. Perché questo non vuole andare in finale con Clemente Russo, Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni? Vuole fare la finale con Blind perché è più debole. Lui si sente così il più forte. Uagliò sctatv, sctatv, sctatv tutt quant“.