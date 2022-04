Isola dei famosi 2022, Cicciolina spaventata dal suo avvocato Luca Di Carlo: “Rave party a casa tua”

Isola dei famosi 2022, ultime news e indiscrezioni. La celebre ex attrice di film per adulti e naufraga vip Ilona Staller in arte Cicciolina si è presa uno grosso spavento in diretta tv durante l’ultima puntata del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Perché? Che cosa è successo? Il suo avvocato, Luca Di Carlo, le ha organizzato uno scherzo.

A Ilona Staller ha raccontato in diretta tv che sono nati tre gattini dalla sua gatta Princess, poi l’argomento si è spostato su un argomento che è diventato poi surreale. L’avvocato del Diavolo ha fatto credere all’ex deputata del Partito Radicale di aver utilizzato la sua casa in questi giorni per fare delle feste scatenate.

“Fanno tante feste a casa tua in questo periodo, dal tramonto all’alba”, ha esordito l’avvocato Luca Di Carlo, lasciando i presenti perplessi e la stessa Ilona Staller allarmata. E ha poi continuato: “Abbiamo rotto un sacco di roba: porte, armadi, tavoli, però non ti preoccupare. In queste feste, che stiamo organizzando, hanno portato via un sacco di materiale… a casa tua, è rimasto solo il portone”.

Ilona visibilmente preoccupata ha domandato: “Ma davvero? Spero che tu stia scherzando!”.

“Organizza i rave l’avvocato allora!”, ha scherzato l’opinionista fissa dell’Isola dei famosi 2022 Vladimir Luxuria in studio. L’avvocato però ha stemperato e svelato lo scherzo: “No vabbè dai, diciamo che non è così”.

“Mi sono presa uno spavento!”, ha chiuso ancora preoccupata Ilona.

Due anni fa si era parlato molto di una possibile partecipazione in coppia di Ilona Staller con Luca Di Carlo all’Isola dei famosi 2020. Ma alla fine non andò in porto questo doppio ingaggio.

Luca Di Carlo – Foto: Facebook

Lui vanta un passato da legionario assegnato ai servizi d’assalto per l’Honduras oltre ad essere un playboy nato. L’avvocato penalista Luca Di Carlo e Ilona Staller sono molto uniti e complici. Entrambi ribelli, provocatori e perspicaci con un passato ancora da raccontare e svelare al grande pubblico televisivo.