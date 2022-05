Isola dei famosi 2022, confermato il nostro scoop su Pamela Petrarolo: tra i nuovi arrivi anche Luca Daffrè, Gennaro Auletto e Marco Maccarini

Isola dei famosi 2022, ultime news e anticipazioni. Confermato il nostro scoop lanciato il 10 maggio scorso sul nostro sito IGOSSIP.it sulla partecipazione come concorrente della cantante ed ex showgirl di Non è la Rai, Pamela Petrarolo.

Il 10 maggio scorso abbiamo lanciato lo scoop: “Una fonte molto vicina a Mediaset ci ha svelato che la bravissima coreografa, cantante e showgirl Pamela Petrarolo ha superato i provini ed è pronta per la sua esperienza come naufraga vip in Honduras. L’ex showgirl del programma cult degli anni ’90 di Mediaset, Non è la Rai, è abbastanza determinata e felice”.

E poi ancora: “Pamela entrerà in gara a reality in corso, ma è molto combattiva e sicura delle sue capacità e potenzialità. Per Pamela si tratta della prima volta in Honduras. Finora non aveva mai partecipato al celebre reality show, a differenza di altri naufraghi vip dell’Isola dei famosi 2022. Però non si tratta del suo primo reality. La bellissima mamma vip di Angelica, Alice e Futura aveva infatti partecipato nel 2006 alla terza edizione del reality show La fattoria”.

Tra i nuovi arrivi della nuova puntata dell’Isola dei famosi 2022 anche Luca Daffrè, Gennaro Auletto e Marco Maccarini.

Luca ha partecipato a due Troni Classici di Uomini e Donne. In entrambe le occasioni è sbarcato in studio nella veste di corteggiatore, una volta cercando di conquistare Teresa Langella, l’altra provando a far capitolare Angela Nasti. Sia nel primo che nel secondo caso non ha avuto fortuna. Inoltre lo si ricorda per aver ricoperto il ruolo di tentatore in un’edizione di Temptation Island.

Il neo naufrago vip del famoso e popolare reality show di Canale 5, Luca Daffrè, è stato attaccato dal suo ex manager Andrea Di Carlo sui social. Neanche il tempo di approdare in Honduras, che il modello ed ex tentatore di Temptation Island è finito nel mirino del suo ex agente per fatti del recente passato. Andrea ha pubblicato su Instagram Story una vecchia email in cui lo accusa apertamente di “avergli fatto spendere soldi, tempo ed energie” per poi fingere di non conoscerlo.