Isola dei famosi 2022, Federico Perna spiega i motivi della partecipazione della fidanzata Guendalina Tavassi

Isola dei famosi 2022, ultimi gossip e news. Il bellissimo e aitante ristoratore romano Federico Perna ha spiegato i motivi della partecipazione della fidanzata Guendalina Tavassi al famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, durante un’intervista rilasciata a Fanpage.it.

Guendalina Tavassi e Federico Perna – Foto: Instagram

Dopo la fine burrascosa del suo matrimonio con Umberto D’Aponte, Guendalina Tavassi è tornata a sorridere in amore grazie a Federico Perna e ha accettato questa nuova e avvincente esperienza televisiva in Honduras.

“È partita con tante paure e tanti timori – ha rivelato il fidanzato di Guendalina – e onestamente non ha vissuto bene questa scelta. Si fa spesso influenzare da quello che dice la gente sui social, dove nessuno sa come stanno realmente le cose… ma raccontare la sua realtà dei fatti l’ha aiutata a sfogarsi. Edoardo è stato fondamentale nella decisione. Se lui non fosse andato, lei non sarebbe partita. Ha una situazione molto delicata alle spalle e lascia due figli piccoli a casa… Ora i bambini stanno con il nonno, sono felici e per fortuna stanno benissimo”.

Ha poi aggiunto: “Il fatto che questo è il suo lavoro e ha fatto una scelta proprio pensando ai suoi figli, contrariamente a quello che pensano molti. Il suo lavoro durante l’anno le consente di avere molto tempo libero e di stare h 24 con i bambini. Se li lascia per due mesi con i nonni è solo per poter garantire loro una vita migliore possibile”.

Per poi concludere: “Guendalina è capace di sorridere davanti ad ogni difficoltà perché la vita le ha insegnato ad avere una corazza. È molto affettuosa. Prima di partire per l’Isola, mi ha lasciato un biglietto per ogni settimana che sarebbe stata via. Ai bambini ha scritto un sacco di lettere sui diari di scuola, ha pensato a tutto nei minimi dettagli”.