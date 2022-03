Isola dei famosi 2022: Floriana Secondi contro Nicolas Vaporidis, la replica dell’attore: “Pazza ed esaltata”

Isola dei famosi 2022: ultime news e anticipazioni. La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, Floriana Secondi, sta già litigando con il mondo intero. Già nel corso del suo primo giorno di reality ha avuto un duro scontro con il suo compagno d’avventura Antonio Zequila. Non contenta l’opinionista tv ed ex gieffina ha accusato l’attore e produttore cinematografico italiano di origine greca Nicolas Vaporidis di essere raccomandato e falso.

L’ex gieffina Floriana Secondi ha criticato ferocemente l’attore di Notte prima degli esami: “Io non ce la faccio più a stare così, non è una cosa normale cavolo. Un naufrago non va legato così. Per me questa è l’isola dei carcerati. Se uno va a L’Isola dei Famosi non va legato così. Il motivo qual è? Io non ho perso la prova – ha continuato Floriana Secondi – e non ho fatto nulla. Ce l’hanno con me, perché non t’hanno legato a te? Perché tu eri immune il primo giorno e a me m’hanno devastata appena so arrivata? Tu sei privilegiato secondo me – ha asserito l’ex gieffina rivolgendosi a Nicolas Vaporidis -, te lo dico io, fidate. Non è giusto che sei arrivato immune. Tu ci hai nominati e noi non potevamo votarti. Fai lo splendido e non mi piace, almeno stai zitto. Sei falso come i soldi del Monopoli”.

Nicolas ha cercato di mantenere la calma, ma alla fine è sbottato: “Non è vero che sono arrivato immune, ho anche vinto un televoto. La produzione non ce l’ha con te. Che ti sei svegliata male stamani?! Ma che ca**o stai a dì? Dici che sono un privilegiato, ma la verità è che tu ti senti vittima del mondo. ma che ca**o vuoi da me, mica le ho fatte io le regole! Questo è il tuo stile di gioco, accusare la gente e lamentarti che tutti ce l’hanno con te. Non si può parlare con una persona del genere. Te straparli e sei arrogante, presuntuosa e poi menti. Fatti il tuo show, vai avanti. Questa è una pazza, sta veramente fuori di testa questa donna. Ragazzi questa qui sta fuori davvero – ha concluso Nicolas Vaporidis –, eei una vittima di te stessa. Guarda che sei un’esaltata e con te non si può parlare“.