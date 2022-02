Isola dei Famosi 2022: inviato e cast diviso tra single e coppie

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi prende forma e il reality di genere adventure in arrivo su Canale 5 a marzo sarà ricco di novità. Quali?

Alvin e Ilary Blasi Isola dei Famosi 2022- foto instagram.com

L’Isola dei Famosi si farà e i suoi punti di riferimento saranno la conduttrice Ilary Blasy e gli opinionisti Nicola Savino e Vladmir Luxuria.

Per il resto, stando a quanto rivelato dal portale TvBlog, l’inviato dall’Honduras non sarà più Massimiliano Rosolino ma Alvin, ormai giunto alla sua terza volta (edizioni 2015, 2016 e 2019).

I cambiamenti di questa edizione dell’adventure game riguardano anche il cast che sarà diviso di nuovo in due schieramenti: le coppie e i single.

Dai rumors circolati nelle ultime ore si sa che ci saranno Ilona Staller (che non gareggerà più con il figlio Ludwing), l’ex gieffina Floriana Secondi, l’attore Nicolas Vaporidis e Alex Nuccetelli (ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia) tra le fila dei single.

Nella squadra delle coppie dovrebbero esserci Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo (ex di Diana Del Bufalo) e Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro.

Il cast di quest’anno poter contare su Antonio Zequila e Simona Tagli e Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo.

Alcune indiscrezioni parlano di alcune trattative in corso tra la produzione e la soubrette Matilde Brandi, ma non c’è alcuna conferma a riguardo.

Non ci resta che attendere altre news riguardanti L’Isola dei Famosi 2022 per scoprire cosa ci aspetta con questa edizione in partenza da metà marzo.